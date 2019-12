Avengers : Endgame - la critique du film (pour)

Résumé : Au lendemain de la défaite contre Thanos, qui a anéanti d’un claquement de doigt la moitié de l’univers, les Avengers restants sont confrontés à la plus grande de toutes leurs épreuves : trouver en eux-mêmes la force de se relever et découvrir le moyen de vaincre Thanos une fois pour toutes.

La critique CONTRE

Notre avis : Après le cliffhanger le plus sombre et cruel du MCU (Marvel Cinematic Universe), il fallait rebondir. Bon nombre de théories ont bien évidemment fleuri dont celle, la plus logique, d’une nécessité de voyage dans le temps. L’hypothèse entre les deux épisodes fait mouche et c’est bien un des cœurs du récit que de transformer le présent à partir du passé. Mais ce que le fan/spectateur attendait moins, c’est cette forme d’évacuation immédiate des enjeux du film pour se concentrer sur l’argument SF digne de Retour vers le Futur (largement évoqué par ailleurs). Avant même le générique, les super-héros “survivants” retrouvent et expédient Thanos dans l’enfer qui lui est promis. Il ne sera donc pas le grand démon à abattre, comme il l’était déjà dans Infinity War. La surprise est totale et va plus loin, puisque déjouer le conflit nucléaire qui s’annonçait, c’est aussi déjouer les arcanes d’un script déjà inscrit dans le cerveau des puristes. Donc pas de grand méchant si ce n’est l’un des maux les plus en vue de l’univers : le spleen.

La moitié de la population qui a survécu traîne donc son mal-être comme elle le peut. La première heure du film ressemble plus à The Leftovers qu’à un blockbuster Marvel lambda. Bien entendu, on n’ira pas aussi loin que l’expérience folle de Lindelof, mais c’est encore une fois une photo cendrée et une mélancolie inépuisable qui prend les rênes de l’Histoire avec un grand H. Et chacun réagit à sa manière au deuil universel imposé par le titan bleu : Thor boit et se laisse aller, Captain America prend part à des groupes de parole pour remonter le moral des troupes comme il sait si bien le faire, Hawkeye devient un véritable “vengeur” sans foi ni loi à la manière du Punisher… Bref, le chaos règne, même si on en a évincé le responsable. Ce n’est pas la vengeance qui adoucit les mœurs, bien au contraire. Le drame est présent et le regard ému de Black Widow a de quoi titiller la corde sensible des plus endurcis. Mais Marvel oblige, l’optimisme renaît d’un événement inattendu et très bien amené d’ailleurs par d’autres films du MCU.

C’est la grande force de cet opus synthèse : replonger dans les univers des nombreux héros développés depuis 2008. Etant donné le nombre pléthorique de personnages et de films, tous ne sont pas également traités, mais nous découvrons encore des facettes des grandes personnalités présentes depuis les débuts (Iron Man, Captain America en icônes absolues). Et c’est grâce à l’idée assez géniale de surfer dans les couloirs du temps, que l’on va pouvoir explorer des films intégralement maîtrisés par les fans et même réécrire certaines scènes emblématiques (avec en point d’orgue la parodie de la scène de l’ascenseur). Pour chaque super-héros, l’empreinte sonore, visuelle et même thématique de son propre univers est convoquée (avec l’écrasante domination de la soundtrack des Gardiens de la Galaxie). On a ainsi l’impression de se promener à couvert dans le vaste univers développé sur grand écran par Marvel. Faire plaisir au fan est le mot d’ordre numéro 1, ici habilement amené par la structure du récit. C’est donc une forme de jeu de piste méta qui porte l’histoire, privilégiant la quête temporelle à l’action (qui -ô grande stupeur !- n’est pas le centre ultime du film). La déception est inéluctable si l’on s’attend à une longue séquence de baston, digne de Dragon Ball sur trois heures. Mais pour donner de l’impact à des scènes déjà vues et répétées mille fois, il faut construire avant d’envoyer du lourd. C’est ce que cet Endgame prend le temps de faire : construire et déconstruire, mettre les nouveaux visages de côté, pour saluer ceux qui ont servi leur première grande ère. C’est bien cet hommage qui résonne émotionnellement dans le cœur des fans de la première heure, tant il s’applique à offrir la plus belle sortie aux porte-étendards d’une galaxie qui amorce une nouvelle étape de sa maturation. Les Captain Marvel, Black Panther et autres Spider-Man en sont les nouveaux héros et laissent élégamment la vedette aux vieux de la vieille. Une nouvelle dimension s’ouvre alors pour les dix prochaines années, en forme de renouveau, mais pas de résurrection. Bye-bye âge de bronze, d’argent ou d’or ? On ne peut encore le dire aujourd’hui.