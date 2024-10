Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois - Michel Fessler - critique

Résumé : Adapté du livre « Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois » de Felix Salten, le film raconte les aventures d’un jeune faon, entouré de sa mère et des animaux de la forêt : son ami le corbeau, le lapin, le raton laveur… Il découvre le monde des arbres et leurs secrets. Chaque jour, sa mère l’éduque pour qu’il puisse grandir avec force. Mais l’automne arrivé, Bambi s’aventure en terrain découvert lorsque des chasseurs le séparent de sa mère à tout jamais. Dès lors, le jeune faon doit apprendre à vivre seul. Heureusement il retrouve Faline son amie d’enfance. Puis un grand et majestueux cerf, qui n’est autre que son père, va retrouver Bambi et l’aider à grandir. Ce dernier va alors prendre son destin en main.

Critique : Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois est ce qu’on appelle un film de montage. Car toute la cohérence, voire l’intérêt du récit, n’auraient pas eu lieu sans le savant et admirable travail de montage qui permet à des animaux, très différents comme une corneille, un lapin, un loup, de cohabiter apparemment les uns avec les autres. On connaît déjà l’histoire depuis le roman de l’Allemand Felix Salten qui avait trouvé sa première adaptation sur les écrans par les studios Disney. Les mêmes animaux sont convoqués comme évidemment les biches et les cerfs avant tout, mais aussi le blaireau, le lapin, les grenouilles et les insectes. Mylène Farmer accompagne le conte, dans une voix savoureuse, empreinte de gravité et de délicatesse.

Mais le film animalier de Michel Fessler s’épuise très vite dans l’ennui. On sait la passion de la chanteuse pour le film d’animation des studios Disney. On imagine d’autant sa déception d’avoir participé à un projet qui sombre dans la fadeur. Le grand défaut de ce récit demeure l’absence de rythme. Les animaux sont instrumentalisés dans une histoire dont évidemment ils n’ont que faire, ce qui produit le sentiment de superficialité du récit. On se demande pourquoi le réalisateur a pris le risque de ravir le souvenir du célèbre dessin animé pour ce film sans saveur ni odeur. Ce Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois s’affiche comme le film de trop qui annule la candeur délicieuse de l’œuvre de David D. Hand.

Copyright Jean-Pierre BAILLY

Les films animaliers sont toujours un grand émerveillement au cinéma. On se souvient du récent Le chêne de Michel Seydoux et de Michel Fessler, le réalisateur justement de ce Bambi, qui montrait avec beaucoup de grâce et poésie le passage des saisons et des animaux autour d’un arbre majestueux. Le propos était proprement fascinant d’autant que le documentaire n’avait aucune ambition d’adapter un récit ou un conte. La seule trame narrative qui préoccupait les auteurs demeurait le rythme des mois autour d’un arbre centenaire. Le défaut de Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois demeure le sujet lui-même, là où le cinéaste aurait pu se contenter de raconter la faune sauvage de nos forêts françaises. Inscrire à tout prix la récit de la nature dans un roman génère le contraire des ambitions du film, créant une atmosphère moins touchante que proprement artificielle.

C’est toujours cruel de juger un film animalier, d’autant qu’on sait les très nombreuses heures de patience que nécessitent un tel projet. Mais hélas, pour celui-ci, rien ne fonctionne vraiment. Même les enfants auront du mal à croire à cette histoire initiatique d’un faon qui apprend l’amour et l’autonomie aux cotés de ses parents. L’identification semble complexe, là où elle fonctionnait parfaitement dans le film d’animation des studios Disney. À ce ressentiment s’ajoutent une musique symphonique souvent mièvre, et une absence totale d’émotion.

Copyright Jean-Pierre BAILLY

Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois ne nous aura absolument pas touchés. On sera resté à côté de cette histoire qui semble cousue de fil blancspour mettre en correspondance le récit de Felix Salten et les images que le réalisateur a collectées dans la forêt ou dans les enclos qui bordent les bois. Espérons que le réalisateur retrouvera toute la poésie qui avait fait l’intérêt et la grandeur du Chêne sorti en 2022.