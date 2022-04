Cannes 2022 : Vincent Lindon et le Jury du 75e Festival

Vincent Lindon est le Président du Jury de la compétition officielle du Festival de Cannes 2022. Il sera entouré de Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols et Joachim Trier.

News : « C’est un immense honneur et une très grande fierté de me voir confier, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes », a déclaré Vincent Lindon.

Acteur français, Vincent Lindon est lauréat du Prix d’interprétation masculine de Cannes 2015 pour La loi du marché, de Stéphane Brizé, pour lequel il a également obtenu le César du meilleur acteur. Parmi les autres films qu’il a présentés à Cannes, on peut citer La moustache d’Emmanuel Carrère (Quinzaine des Réalisateurs 2015), En guerre de Stéphane Brizé (compétition officielle 2018) et Titane de Julia Ducournau (Palme d’or 2021). L’acteur a été dirigé par de nombreux autres cinéastes dont Claude Sautet, Coline Serreau, Pierre Jolivet et Philippe Lioret. Son dernier grand rôle a été dans Un autre monde, dernier volet du triptyque de Brizé.

Actrice, réalisatrice, scénariste et productrice anglo-américaine, Rebecca Hall a trouvé ses meilleurs rôles avec Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen (hors compétition Cannes 2008) et The Town de Ben Affleck. Son passage à la mise en scène a été remarqué avec Clair-obscur.

Actrice, productrice, philanthrope et entrepreneuse d’origine indienne, Deepika Padukone est une immense star dans son pays. Elle a pu être appréciée par le public occidental dans Bajiro Mastani de Sanjay Leela Bhansali.

Actrice et productrice suédoise, Noomi Rapace est célèbre pour son rôle de Lisbeth Salander dans les adaptations de la trilogie Millenium de Stieg Larsson. Elle a par ailleurs été dirigée par Brian De Palma et Ridley Scott, et a joué dans Lamb de Valdimar Jóhannsson (Un Certain Regard 2021).

Actrice et réalisatrice italienne, Jasmine Trinca a été révélée dans La chambre du fils de Nanni Moretti (Palme d’or Cannes 2001). Elle a tourné sous la direction de Marco Tullio Giordana, Michele Placido et Bertrand Bonello. Elle a obtenu le prix de la meilleure actrice à Un Certain Regard 2017 pour Fortunata de Sergio Castellito. Son premier long métrage de réalisatrice, Marcel !, est présenté cette année en séance spéciale.

Réalisateur et scénariste iranien, Asghar Farhadi a été couvert de prix. Au Festival de Cannes, il a gagné le Prix du Jury œcuménique 2013 pour Le passé, le Prix du scénario 2016 pour Le client et le Grand Prix 2021 pour Un héros. Il a par ailleurs obtenu un Oscar pour Une séparation (2011).

Réalisateur, scénariste, acteur et producteur français, Ladj Ly a connu un succès critique et public avec Les misérables (2019), Prix du Jury à Cannes et César du meilleur film.

Réalisateur et scénariste américain, Jeff Nichols a été remarqué pour plusieurs longs métrages dont Shotgun Stories (Berlinale 2007), Take Shelter (Semaine de la Critique 2011), Midnight Special (Berlinale 2016) et Loving (sélection officielle Cannes 2016).

Réalisateur et scénariste norvégien, Joachim Trier a bénéficié de succès critique avec des longs métrages dont Oslo, 31 août (Un Certain Regard 2011), Thelma (2017) et Julie (en 12 chapitres), qui valut à Renata Reinsve le prix d’interprétation féminine de Cannes 2021.