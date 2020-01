"Les Misérables" et " La jeune fille en feu", grands gagnants des 25e Lumières

News : Triplé pour Les Misérables et doublé pour La Jeune fille en feu

aux 25e Lumières de la presse internationale. Lundi soir, la 25e Cérémonie, diffusée en clair et en exclusivité pour la première fois sur Canal+, a permis au film Les Misérables de repartir avec trois Lumières - film, scénario pour Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti et révélation masculine pour Alexis Manenti -. De son côté, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma a reçu deux Lumières, celui de la meilleure actrice à Noémie Merlant et celui de la meilleure image à Claire Mathon.

Au cours de la soirée animée par Isabelle Giordano sur scène et Eve Jackson en voix off, les correspondants de la presse internationale ont distingué Roschdy Zem, Lumière du meilleur acteur pour son interprétation dans Roubaix, une Lumière d’Arnaud Depleschin, Roman Polanski, Lumière de la mise en scène pour J’accuse et Nina Meurisse, révélation féminine dans Camille de Boris Lojkine.

Le Lumière du documentaire a été remporté par M, de Yolande Zauberman, celui de l’animation par J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, tandis que le Lumière de la meilleure musique a été attribué à Alexandre Desplat pour Adults in the Room.

Nevada, de Laure de Clermont-Tonnerre a été récompensé par le Lumière du premier long métrage et It must be heaven, de Elia Suleiman, produit par Rectangle Productions, par celui de la meilleure coproduction internationale.

PALMARÈS 2020

Meilleur Film

LES MISÉRABLES de Ladj Ly

Meilleure Mise en scène

ROMAN POLANSKI - J’accuse

Meilleure Actrice

NOÉMIE MERLANT – Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Meilleur Acteur

ROSCHDY ZEM – Roubaix, une lumière de Arnaud Depleschin

Meilleur Scénario

LADJ LY, GIORDANO GEDERLINI et ALEXIS MANENTI – Les Misérables

Meilleure Image

CLAIRE MATHON – Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Révélation féminine

NINA MEURISSE - Camille de Boris Lojkine

Révélation masculine

ALEXIS MANENTI – Les Misérables de Ladj Ly

Meilleur Premier film

NEVADA de Laure de Clermont-Tonnerre

Meilleure Coproduction internationale

IT MUST BE HEAVEN de Elia Suleiman

Meilleur Film d’animation

J’AI PERDU MON CORPS de Jérémy Clapin

Meilleur Documentaire

M de Yolande Zauberman

Meilleure Musique

ALEXANDRE DESPLAT – Adults in the Room de Costa-Gavras