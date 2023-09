Bernadette - Léa Domenach - critique

Résumé : Quand elle arrive à l’Élysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Critique : Coécrit avec Clémence Dargent, Bernadette est le premier long métrage de Léa Domenach. On pouvait être surpris de voir entreprendre un biopic sur une première dame de France, les personnalités de cette catégorie n’ayant brillé ni par leur parcours et ni par leur charisme, de l’invisible Yvonne de Gaulle à la people Carla Bruni, en passant par l’ineffable Anne-Aymone Giscard d’Estaing. Conseillère générale de la Corrèze et ambassadrice des « pièces jaunes », Bernadette Chirac, née Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel, n’évoque ni le glamour ni la vivacité d’esprit, et l’on comprend que la réalisatrice ait souhaité adopter le ton de la comédie satirique pour tracer les années de sa vie entre 1995 (première victoire présidentielle de son époux) et 2007 (fin de son second mandat). En même temps, la veuve de l’ancien président étant à l’heure actuelle très âgée et mal en point, le choix du burlesque moqueur pouvait sembler inapproprié. Léa Domenach trouve le ton juste, passant du comique de situation irrévérencieux à la comédie de mœurs au ton plus sombre, tentant de réhabiliter une femme longtemps raillée, en brossant le portrait d’une épouse délaissée et ringardisée tentant de prendre sa revanche. Et cela sans tomber dans l’hagiographie. Un peu comme le fit Valérie Lemercier pour Céline Dion avec Aline. S’inspirant de faits réels, Léa Domenach fait donc (re) vivre à l’écran des membres de l’entourage de Bernadette Chirac, dont le président (Michel Vuillermoz), leur fille Claude (Sara Giraudeau) ou Nicolas Sarlozy (Laurent Stocker).

Michel Vuillermoz et Catherine Deneuve © 2023 Karé Productions / Warner Bros. France. Tous droits réservés.

En dépit de quelques erreurs historico-politiques, l’ensemble est bien documenté et, à l’instar d’un Sacha Guitry, la réalisatrice n’omet pas de rappeler quelques anecdotes, comme la prémonition de Bernadette Chirac sur l’échec de la dissolution de l’Assemblée nationale en 1997 ou la présence de l’extrême droite au second tour des présidentielles 2002. Mais l’essentiel est ailleurs : quand le récit imagine la volonté de la présidente d’échapper au rôle effacé qu’on lui assigne, à l’aide d’un conseiller en communication lui-même frustré (réjouissant Denis Podalydès). Et les scènes de fiction se mélangent subtilement avec des archives. Léa Domenach précise ainsi dans le dossier de presse. « Je viens du monde du documentaire, cela explique peut-être mon envie de jouer avec des images "réelles". Avec toute mon équipe, nous avons beaucoup réfléchi en amont aux différentes façons de les intégrer aux films. Pour certaines, nous avons utilisé les archives INA de l’époque et fabriqué les nôtres avec nos figurants, nos acteurs, pour qu’elles collent ensemble le mieux possible. Pour d’autres, nous avons aussi utilisé des fonds verts, comme dans FORREST GUMP, pour intégrer nos acteurs dans des vraies archives. C’est comme ça que Catherine Deneuve a pu rencontrer Hillary Clinton en Corrèze ! En tout cas c’était passionnant et vraiment amusant de faire ce travail-là ».

Catherine Deneuve et Sara Giraudeau © 2023 Karé Productions / Warner Bros. France. Tous droits réservés.

Certes, Bernadette n’est pas le biopic du siècle et la réalisatrice n’échappe pas au travers de l’esprit Guignols de l’info, même si elle déclare avoir voulu s’en détourner. Une limite qui était aussi celle de Présidents d’Anne Fontaine. Et son scénario, tout comme sa mise en scène dévoilant volontairement des décors kitsch, évoque un peu trop le Potiche de François Ozon, autre histoire de vengeance d’une bourgeoise flouée, et déjà interprétée par Catherine Deneuve. Il n’empêche que le métrage est plaisant et que l’on passe un bon moment. Deneuve, dont la longévité de vedettariat impressionne, trouve un autre bon rôle de maturité, après ses prestations pour Emmanuelle Bercot ou Hirokazu Kore-eda.