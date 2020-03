Black Sea - la critique du film + le test blu-ray

La descente en apnée au fin fond des abîmes proposée par Black Sea débarque direct to video chez TF1 Video. Le réalisateur du Dernier roi d’Ecosse et de L’aigle de la neuvième légion nous entraîne dans un huis clos sous-marin périlleux pour un résultat aussi maladroit que volontaire.

L’argument : Capitaine de sous-marin depuis des années, Robinson compose un équipage pour trouver un trésor de guerre englouti dans un U-Boat allemand de la seconde guerre mondiale. La découverte du trésor aura des conséquences sur l’ensemble des hommes engagés dans cette mission. Combien d’entre eux remonteront vivants à la surface ?

© 2014 Sony Pictures Releasing GmbH

Notre avis : Alors qu’on avait l’espoir de retrouver Black Sea sur grand écran, voilà que le dernier Kevin MacDonald (Le dernier roi d’Ecosse, L’aigle de la neuvième légion, Jeux de pouvoir) parvient à nos mirettes direct to video en ce mois d’octobre. Le réalisateur et documentariste écossais s’essaye à relancer le film de sous-marin, un sous genre que le septième art avait délaissé depuis maintenant une bonne quinzaine d’années (notons que Phantom de Todd Robinson avec Ed Harris et David Duchovny avait également fait surface en 2013).

Il amorce son aventure autour de l’appât du gain que représente un trésor de la seconde guerre mondiale englouti au fond de la Mer Noire. Une chasse aux lingots d’or des plus périlleuse se monte en coulisse, financée par un richissime homme d’affaire. On retrouve un Jude Law hanté par un passé douloureux aux commandes d’un sous marin vestige composé d’un équipage de fortune (à l’intérieur duquel se côtoient les d’habitudes excellents mais ici trop effacés Ben Mendelsohn et Scoot McNairy). Le récit se fige alors dans les profondeurs où règnent les ténèbres, endroit propice à laisser resurgir les pires pulsions de l’être humain. Entre problèmes techniques qui s’accumulent et rivalité russo-britannique meurtrière, la tension est à son comble.

© 2014 Sony Pictures Releasing GmbH

Et malgré toutes les efforts que tente de fournir Kevin MacDonald, l’atmosphère anxiogène attendu ne s’exprime finalement qu’en de trop rares occasions. On retiendra tout de même la scène claustrophobique et tétanisante de la sortie en scaphandre conduisant à la découverte du sous marin chargé d’or. Mais on émettra pas mal de réserves quant aux séquences redondantes des rapports de force entre membres d’équipage. Par leur faute, le suspense recherché finit par se dissoudre à la vitesse d’un comprimé effervescent dans une marre d’eau. Un peu dommage tant le personnage principal du capitaine Robinson incarné par Jude Law ne manque pourtant pas d’épaisseur. On reste séduit par ce poids du passé qui le ronge de l’intérieur tel la rouille érodant la coque du submersible qu’il dirige. Mais surtout la perspective de pouvoir assimiler Black Sea à une lutte des classes qui se jouerait dans le monde du silence (avec cette bande d’ouvriers que l’ogre financier sans scrupule utilise pour mieux les condamner). Un sous-texte bien plus passionnant à explorer que toutes ces querelles d’équipage balisées.

Loin de figurer dans la liste des meilleurs films de Kevin MacDonald, Black Sea se pose finalement comme une aventure submersible aux richesses insoupçonnées, inégale mais volontaire.

LE TEST BLU-RAY :

Image techniquement bluffante pour l’exploration des abîmes de Black Sea sur galette HD.

Les suppléments :



Un bonus intitulé "Embarquez à bord du sous-marin avec Jude Law" d’une durée de 34 minutes nous est proposé. Il s’agit d’une visite guidée du submersible par l’acteur à laquelle s’additionne des prises du tournage. Il manque les interventions et des anecdotes de l’équipe technique que l’on aurait aimé entendre en guise de commentaire. On reste sur notre faim.

L’image :



Dans cette édition Haute Définition, les noirs excellent dans les scènes sous-marines, tout bonnement exceptionnelles en terme de contrastes et de piqué. Les scènes à l’intérieur du sous-marin alternent les éclairages jaunes, bleus et rouges avec panache.

Le son :



Les pistes DTS-HD 5.1 anglaise et française se montrent un peu timides en terme d’effets (on les attendait plus immersives) mais laissent la part belle à des dialogues cristallins.