Marley - Kevin Macdonald - critique

Critique : Ce documentaire très complet revient sur la carrière du plus grand, du plus illustre des chanteurs reggae, Bob Marley. Il est d’abord question de son enfance à Saint-Ann, en pleine campagne, dans des conditions particulièrement précaires, qui ne le destinaient pas à devenir une immense star planétaire. Enfant d’un père blanc qu’il ne verra quasiment jamais et d’une mère noire dont les témoignages éclairent d’une lumière vive l’enfance du futur artiste, Marley a connu la misère. Mais sa famille étant mélomane, le petit métis de la Jamaïque découvre rapidement des instruments comme le banjo ou la rumba box et bien sûr la guitare, qui sera bientôt un fidèle compagnon et lui permettra de s’en sortir. La découverte de Kingston à douze ans lui laisse entrevoir une vie meilleure : il grandira dans le quartier de Trenchtown, véritable melting-pot de la capitale Kingston, là où est né le reggae, et que le chanteur immortalisera dans "Natty Dread", la chanson de son premier album solo éponyme en 1974. Après avoir abandonné l’école pour se consacrer à sa passion artistique, il enregistre son premier morceau "Judge Not", en 1962, à 16 ans. Les paroles en sont explicites, d’une étonnante maturité, imprégnées de cette détermination revendicative dont Marley fera preuve toute sa vie : "Qui es-tu pour me juger/ Et critiquer la vie que je mène ?".

Ces premiers pas ne sont pas couronnés de succès, mais bientôt la fondation d’un groupe, avec Peter Tosh et Bunny Wailer, lui permettra d’accéder à la notoriété en 1964, avec le morceau "Simmer Down". Le chanteur Joe Higgs participera largement à étoffer leur consistance musicale et il est louable que le documentaire lui rende hommage.

La suite appartient à la légende sur laquelle le film revient, mêlant l’histoire musicale d’un genre destiné à se répandre à travers le monde, le reggae, qui fut d’abord ska, et l’histoire politique d’un pays qui acquit son indépendance en 1962. Les musicologues apprécieront les analyses proposées par les intervenants. Elles documentent les influences de la musique américaine (funk, soul, rhythm ’n’ blues, jazz) sur le mento, le calypso, le mélange donnant ce genre tout à fait inédit à qui Marley offrit ses lettres de noblesse, avec sa rythmique syncopée.

Le grande qualité du film est sa capacité à satisfaire tout le monde : les techniciens du son, les amateurs de biographies people, les historiens de la musique, les fans de politique, les exégètes du rastafarisme dont le chanteur fut un ardent militant et qui constitue une expression évidente de l’afrocentrisme, les friands de "best-of" musicaux. De larges extraits de morceaux des Wailers et de Marley sont proposés, les intervenants sont suffisamment variés pour éclairer les différentes facettes d’une personnalité constamment habitée par l’idée d’un art missionnaire. Quant aux extraits d’interviews de la star, ils sont d’une constant intérêt.