Jeux de pouvoir - la critique

Résumé : Stephen Collins est membre du Congrès américain et préside le comité qui supervise les dépenses de la Défense. Ambitieux, il incarne l’avenir de son parti et pourrait bien devenir un des leaders du pays. Lorsque sa jeune assistante est tuée dans des circonstances mystérieuses, certains secrets font surface... Cal McAffrey, journaliste chevronné et ami de longue date de Collins, est chargé par sa rédactrice en chef, d’enquêter sur l’affaire. Avec une jeune journaliste, Della Frye, McAffrey tente de découvrir l’identité du meurtrier. Il ignore qu’il s’attaque à un complot qui menace les structures mêmes du pouvoir. Lorsque des milliards sont en jeu, tout le monde devient suspect...

Critique : Avis aux amateurs de thriller politique à l’ancienne, ces élégants Jeux de pouvoir sont faits pour vous. Entendons-nous bien, lorsque l’on parle de thriller politique à l’ancienne, on pense surtout aux films du regretté Alan J. Pakula, Les hommes du Président et L’affaire Pélican en tête. Cette influence est palpable : atmosphère nocturne et pluvieuse, plongée dans les arcanes du pouvoir, développement du récit rondement mené, interprétation impeccable (Russell Crowe comme d’hab’ et le revenant Ben Affleck) et suspense habilement dosé font de ce nouvel opus de Kevin Macdonald un film racé, dans la lignée de son aîné, qui évite la stylisation à outrance. Le cinéaste sait en effet s’effacer au profit de son récit et créer une ambiance homogène sans véritable coups d’éclat esthétiques mais avec un sens du tempo redoutable qui nous tient en haleine pendant plus de deux heures.

Ce brillant savoir-faire « classique » s’accompagne, de façon cohérente, d’une ode au journalisme d’investigation old school. A l’heure où les nouvelles technologies permettent théoriquement et potentiellement à chacun d’être « journaliste » ou du moins de pouvoir réaliser un reportage amateur sur un événement quelconque, le jeune cinéaste choisit de poser un regard touchant sur ce reporter débraillé, réfractaire aux blogs et portant un amour inconditionnel à son stylo. Il finira même par offrir un collier de stylos à sa partenaire car celle-ci, habituée à son clavier, les perdait tout le temps. Cette opposition entre les deux personnages, vieille école/nouvelle école, est traitée avec humour et permet à ce plaidoyer pour la cause journalistique de n’être ni imposant ni réactionnaire.

Au final, même si, de fait, Jeux de pouvoir manque un peu d’originalité et que l’histoire est moins complexe qu’elle n’y paraît, le film a le grand mérite de nous avoir captivé d’un bout à l’autre grâce à une efficacité indéniable. C’est assez rare pour être souligné.