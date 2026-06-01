Blue Heron - Sophy Romvari - critique

Résumé : Dans les années 1990, Sasha (Eylul Guven) et sa famille arrivent de Hongrie pour s’installer au Canada.

Critique : Sasha, la petite dernière, va être le témoin de l’installation de sa famille hongroise dans une maison confortable située dans le décor agréable de l’île de Vancouver. Elle personnifie la cinéaste elle-même, Canadienne d’origine hongroise. Tout irait donc pour le mieux : le papa (Ádám Tompa) travaille à la maison, la maman (Iringó Réti) a trouvé un emploi en ville, quand Sasha et ses deux frères un peu plus âgés (Liam Serg et Preston Drabble) s’amusent comme tous les enfants pendant des vacances estivales. Seulement, il y a l’aîné Jeremy (Edik Beddoes), leur demi-frère né d’un premier mariage de la maman, un adolescent embarrassé par son physique, qui ne parle pas et dont le comportement particulier polarise constamment l’attention de ses parents. Si aucun diagnostic n’est évoqué, on comprend que la garçon est atteint d’une pathologie mentale. Quand bien même, il est hors de question pour ses parents de le placer en institution.

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Tourné comme un documentaire, cette tranche de vie évoquée à travers les yeux d’une petite fille dédramatise les événements déclenchés par les agissements imprévisibles de Jeremy : un jour, il grimpe sur le toit et refuse de descendre ; un autre, il profite d’une virée en voiture pour fuguer, mais on le retrouve très vite dans une station-service des environs.

Et pourtant, Jeremy pourra-t-il rester en famille, entre les démarches des services sociaux et les plaintes répétées des voisins ayant peur de ce gamin étrange, bien inoffensif, mais qui ne respecte pas les règles communes ?

Une évocation sensible et nostalgique, se terminant sur un dénouement qui n’en est pas un, comme dans la vie.