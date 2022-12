Bones and All - Luca Guadagnino - critique

Résumé : Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d’une société qui les considère comme des monstres ?

Critique : Maren vit avec son père, dans des logements de fortune réservés aux exclus de la société américaine des années 90. La raison de leur existence à la marge n’est pas directement liée à leurs conditions sociales, mais surtout au fait que la jeune fille est une mangeuse de chair humaine. Après avoir succombé à son irrésistible envie diabolique, elle est abandonnée par son père. Elle décide de prendre la route, à la recherche de sa mère qui souffre de la même maladie.

Copyright Yannis Drakoulidis

Le passage du film fleuve et illuminé Call Me by Your Name à ce récit de voyage, sous couvert d’obsessions cannibales, sonne étrangement. Pour autant, on retrouve le même soin du réalisateur à poser les dialogues, à prendre le temps de filmer les regards, les gestes du corps et le désir se nouer entre les personnages. La musique, suave et lente, accompagne ce récit d’une dérive sociale et amoureuse, habité par deux adolescents, Maren et Lee, qui cherchent à se normaliser et à dompter leurs pulsions sanguinaires. Le problème finalement demeure la raison de la fuite. On ne croit pas vraiment à cette histoire de pendants cannibales, venant justifier l’errance sensible de ces deux jeunes gens, en marge de la société. Ils cherchent à donner un sens à leur vie, s’aiment d’un amour tendre et sans bruit, sinon qu’ils sont régulièrement tiraillés par leur soif de chair humaine

Copyright Yannis Drakoulidis

Force est de constater que les deux étudiants principaux illuminent de leur présence le récit. Ils composent des personnages complexes, à la fois très sombres et très beaux. Ils représentent à travers leur fuite le sentiment peut-être de nombreux adolescents qui peinent à trouver un sens à l’existence et des motivations à se poser dans l’espace social. Même les seconds rôles ne déméritent pas : le cinéaste sait conduire les comédiens. La caméra semble presque avoir disparu, tant les dialogues sont pleinement habités par les acteurs.

Copyright Yannis Drakoulidis

On sera peut-être passé à côté de cette histoire d’amour et de cannibalisme moderne. Sans doute aurait-il été utile de raccourcir le propos et de donner à cette histoire un peu plus de hauteur. Ou bien sommes-nous victimes des attentes laissées par Luca Guadagnino après son magnifique Call Me by Your Name.