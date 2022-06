A bigger splash - la critique du film

Le réalisateur d’Amore nous livre sa propre version du chef d’œuvre de Jacques Deray, une débâcle esthétique et hystérique, pour le bonheur des yeux mais pas des nerfs.

L’argument : Lorsque la légende du rock Marianne Lane part sur l’île méditerranéenne de Pantelleria avec Paul, son compagnon, c’est pour se reposer. Mais quand Harry, un producteur de musique iconoclaste avec qui Marianne a eu autrefois une liaison, débarque avec sa fille Pénélope, la situation se complique. Le passé qui ressurgit et beaucoup de sentiments différents vont faire voler la quiétude des vacances en éclats. Personne n’échappera à ces vacances très rock’n’roll…

Notre avis :

Pourtant, le projet promettait : un remake de La piscine, magnifique film de Jacques Deray, avec casting alléchant au possible : la protéiforme et passionnante Tilda Swinton ; la bombe belge Mathias Schoenaerts et Dakota Johnson, capable du meilleur (son petit rôle dans 5 ans de réflexion) comme du pire Cinquantes nuances de Grey, le tout dépoussiéré et mis en scène par le très prometteur Luca Guadagnino, réalisateur d’Amore, succès public et critique.

Copyright Studiocanal GmbH / Sandro Kopp

Lors d’une interview, le réalisateur Luca Guadagnino l’a confessé : il a détesté la piscine. Pas l’endroit où l’on fait des longueurs, le film. C’est peut-être là, déjà, que le bât blesse.

La mise en scène est épuisante. De non-sens, de gratuité à tous les étages. Personne ne crachera sur la beauté d’un coucher de soleil sur un paysage d’Italie avec, dans le cadre, pour ne rien gâter, le corps sculpté de Schoenaerts, mais quid du sens de la démarche ?

Copyright Studiocanal GmbH / Sandro Kopp

Le réalisateur semble s’être laissé éblouir par la plastique et la malléabilité de ses acteurs, mettant de coté la cohérence de son langage cinématographique. Les interprètes s’en sortent tous extrêmement bien, mais participent à la frénésie générale sans y ajouter de profondeur. Le plus exposé étant peut-être Ralph Fiennes, qui reprend le rôle de Maurice Ronet, et qui nous impose à chaque seconde un grand numéro hystérique.

En transformant Tilda Swinton en vedette muette, en ne comptant que sur sa présence charismatique, peut-être le scénariste a-t-il voulu donner une résonance plus actuelle au film. Hélas, on voit mal ce que l’histoire de cette chanteuse sans voix vient apporter à la trame originelle, assez rigoureusement respectée par ailleurs.

Copyright Studiocanal GmbH / Sandro Kopp

Se pose ici inexorablement la question de la moralité du remake. Était-ce bien nécessaire de refaire un film avec un sujet finalement assez contemporain, sans le charme flamboyant du couple Romy Schneider/ Alain Delon et le charme désuet de la fin des années 60 ? La démarche peut paraître à la fois naïve et grossière. Sans doute qu’elle l’est. Qui s’intéresse à ces riches et à leurs problèmes de riches, qui compatira à leurs marivaudages, à leurs excentricités putassières quand parallèlement sortent coup sur coup comme des lions et Merci patron, deux documentaires furieusement sociaux ? Qu’est ce que ce cinéma de magazine de mode raconte de notre société ? Ces vedettes glaçantes de papier glacé peinent terriblement à émouvoir, tant elles semblent enfermées dans leur petit cercle V.I.P.

A bigger splash apparaît donc comme un remake assez vain, d’une fadeur fatigante, et ce malgré sa volonté affichée de nous éblouir, avec ses acteurs au physique sublime, ses paysages grandioses et sa photographie très léchée.

Copyright Studiocanal GmbH / Sandro Kopp