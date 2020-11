Bonnard-Verlaine - Parallèlement - la critique du livre

Critique : Parallèlement de Paul Verlaine (1844-1896), publié en 1889, réunit des pièces de diverses époques de la vie de l’auteur.

Ce recueil se décline en cycles. Allégorie et Les Amies remontent ainsi à sa jeunesse (1867). D’autres poèmes semblent s’être évadés de Cellulairement pour se retrouver dans Révérence parler. Nous signalons à l’attention du lecteur, à la fin de ce cycle, où la religiosité du poète transparaît, trois "vieux Coppées", drôles et sarcastiques, comme Verlaine affectionnait d’en gribouiller avec le notoire "Alcide Bava".

Les deux principaux êtres aimés, non sans heurts, par l’artiste -si nous mettons provisoirement sa mère de côté- sont Mathilde Mauté et Arthur Rimbaud. Nous les rencontrons souvent en déambulant dans Parallèlement, ce recueil qui photographie la mémoire affective de l’écrivain.

Nous sommes convaincus que la Dédicace de Parallèlement est à destination de Mathilde (qui est, rappelons-le, la femme du poète avant que sa relation conflictuelle avec Rimbaud ne porte le coup de grâce à leur mariage). Verlaine est un nostalgique de ce qui a été, mais aussi de ce qui n’a pas été.

Le créateur des Illuminations est à débusquer, caché entre les lignes de diverses pièces, issues de divers cycles, notamment Lunes : dans la plupart des poèmes écrits entre 1884 et 1888, et insérés dans Parallèlement, plane l’ombre de du précoce génie poétique. Nous pouvons nous référer à L’Impudent :

Son regard mûrit les enfants.

Il a des refus triomphants.

Même il est bête à sa façon.

Verlaine tourne difficilement certaines pages de son passé sentimental, comme si elles étaient lestées par le poids du souvenir.

On trouve également, dans Parallèlement, des poèmes illustrant des périodes de vagabondage de sa vie (il s’auto-qualifie de "vieux faune"), et un bref passage dans un logement insalubre à Paris : nous sommes alors en 1886, et sa mère meurt, alors qu’elle le soigne. C’est un drame personnel dévastateur, d’autant plus qu’il ne peut pas assister, étant trop malade, à son enterrement. Le texte Mains reflète son immense chagrin :

La main droite est bien à ma droite,

L’autre à ma gauche, je suis seul.

Les linges de la chambre étroite

Prennent des aspects de linceul

Le succès du livre est immédiat. En 1900, chacun dans leur habit respectif, Vollard le marchand d’art dénicheur de talents, et Bonnard le peintre difficile à insérer dans un mouvement particulier (il a traversé les époques, par sa longévité de près de quatre-vingts ans), proposent une réédition de Parallèlement, où la couleur rose est omniprésente et sublime encore plus, à nous en faire frémir de désir, la dimension érotique déjà présente traditionnellement dans la poésie verlainienne. Les lithographies de femmes dévêtues sont d’une rarissime beauté et s’invitent parfois même dans le texte, comme pour faire corps avec ce dernier.

Notons également le livret d’accompagnement de Stéphane Guégan, qui nous permet de mieux appréhender le contexte, ainsi que la portée littéraire et artistique de Parallèlement, écrit par Verlaine et illustré par Bonnard.

Le coffret proposé par Hazan est un beau livre, à découvrir absolument, et séduira même les plus hermétiques à la poésie, qu’elle soit écrite ou, osons-le, picturale.