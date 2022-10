Bros - Nicholas Stoller - critique

Résumé : L’histoire de deux hommes dont la relation pourrait, peut-être, se transformer en une grande histoire d’amour. Peut-être. Il faut dire que ce sont des hommes très occupés.

Critique : Bobby Leiber n’est pas du genre effacé. Le journaliste se bat corps et âme pour organiser une exposition à New York sur l’histoire de la communauté LGBT américaine. Il trimbale sa mélancolie, sa solitude, armé d’une gouaille sans pareil qui le rend aussi attachant que pénible. Il y a Aaron, un homme magnifique, qu’il rencontre dans une boîte de nuit, qui exhibe ses formes généreuses et manifestement préfère chez la gente masculine, les musculatures nourries aux hormones. Bros s’essaye à la comédie romantique gay, en rupture apparente avec la tradition de la romance hétérosexuelle. Mais finalement, Nicholas Stoller ne renouvelle pas vraiment le genre, répétant un comique de situation déjà bien rodé pour ce type de long-métrage. Le récit a du mal à rebondir, accumulant les clichés culturels sur la communauté homosexuelle, tout en se moquant gentiment d’eux.

Le film rappelle en permanence la généreuse série anglaise Queer as Folk. Le spectateur est plongé dans l’univers gay américain, avec ses hommes bodybuildés, ses folles hystériques, ses discothèques et ses bars où se côtoie la faune joyeuse homosexuelle de New York. Les deux personnages principaux incarnent à leur manière deux stéréotypes de l’homme homosexuel : d’un côté, il y a le garçon bruyant, qui n’a pas de mal à s’assumer et connaît par cœur tous les codes culturels de sa communauté ; de l’autre, il y a un homme plutôt renfermé, un modèle de beauté masculine, qui fréquente des clubs de sport et se cache derrière une sexualité débordante. Mais l’amour survient entre les deux, et ils finissent par lâcher plus ou moins prise et se révéler à l’un et l’autre comme ils se ressentent profondément.

On ne peut pas dire que le récit fonctionne mal. Au contraire, on se laisse entraîner dans cette aventure urbaine et sociale, en se laissant petit à petit convaincre par la sincérité du propos. On finit même par s’attacher à cette ribambelle de personnages qui pourtant sont enfermés parfois dans des caricatures d’eux-mêmes. L’enjeu de Nicholas Stoller est de provoquer le plaisir, et l’ingéniosité du réalisateur fait jour quand il invite dans la danse des comédiens qui ont interprété des grands héros gays, ou qu’il joue sur l’ambiguïté du film dans le film. Ce pas de côté scénaristique fait totalement oublier la candeur du récit et donne à celui-ci une épaisseur toute ironique. On perçoit alors que derrière cette romance relativement drôle se cache l’ambition de produire une satire sociale cruelle et décalée.

Bros n’est donc pas un mauvais film. On aurait aimé quelques coupures qui auraient conforté le propos dans son souci de légèreté. Le plaisir est évident, en dépit du risque de caricature qui sommeille dans les personnages.