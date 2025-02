Brujería (Sorcellerie) - Christopher Murray - critique

Résumé : Île de Chiloé, au large du Chili, en 1880. Rosa Raín est une jeune fille huilliche dont le monde s’effondre le jour où son père se retrouve assassiné par des colons allemands. Habitée par un désir de vengeance, elle fait la rencontre de Mateo, chef d’une mystérieuse organisation de sorciers. À leurs côtés, Rosa Raín va se découvrir de mystérieux pouvoirs dont elle se servira dans sa quête obstinée de justice…

Critique : Produit par Pablo Larraín, Brujería est le troisième long métrage de fiction du cinéaste chilien Christopher Murray, après Pablo de Rivera et Le Christ aveugle. Le film a été présenté dans plusieurs festivals dont Sundance en 2023. Le scénario, coécrit avec Pablo Paredes, est basé sur une trame historique, inspirée de faits réels. Aux deux tiers du récit est relaté en effet le procès qui s’est tenu en 1880 sur l’île de Chiloé, territoire situé au large du Chili. Plusieurs autochtones avaient été accusés de pratiquer les sciences occultes. L’histoire contée ici se déroule à travers le regard d’une fillette, Rosa, domestique chez une famille allemande. À la suite de la mort d’un troupeau de moutons appartenant au propriétaire (Sebastian Hülk), ce dernier s’en prend au père de Rosa et le fait tuer par ses chiens. La pré-adolescente cherche alors à obtenir justice en ayant recours à l’autorité du maire, puis du prêtre. Par lâcheté et compromissions, ces représentants des pouvoirs républicain et religieux ne peuvent rien pour elle. C’est que la pression de l’occupant européen est très forte. Aussi, Rosa se tourne vers Mateo, le chef d’une organisation secrète composée de membres du peuple Huilliches.

L’œuvre ne saurait se réduire à un énième pamphlet sur les ravages du colonialisme et les souffrances des sociétés indigènes à peine mieux considérées que du bétail. Pourtant, le scénario ne masque pas aspects, de la justice arbitraire aux humiliations physiques dont sont victimes Mateo et ses pairs. Mais Comme Felipe Gálvez avec Les colons, Christopher Murray n’en oublie pas pour autant de donner de l’épaisseur à ses personnages et d’insuffler un style au dispositif. De plus, le récit, bien que linéaire et fluide, est fondé sur plusieurs zones d’ombre, liées précisément au thème de la sorcellerie. À l’occasion d’un séjour de préparation du film sur l’île de Chiloé, le réalisateur s’est entretenu avec ses habitants. Il déclare ainsi à propos du terme sorcellerie : « Je me suis rendu compte que le mot n’avait pas forcément une connotation péjorative. Au contraire, cela souligne davantage une certaine forme de résistance, au sens politique du terme ».

Les événements qui semblent relever du fantastique (la disparition de deux enfants remplacés par deux chiens, la guérison inespérée d’une femme enceinte atteinte d’une grave infection) sont ainsi suggérés davantage que présentés comme magiques en tant que tels. Au spectateur de se forger sa propre représentation des faits, même si cela demeurera plus aisé que pour La clepsydre… Si Brujería abuse toutefois par moments des jolis plans de vagues sur l’océan et autres coquetteries visuelles, le film est recommandable pour les qualités que nous avons mentionnées, mais aussi le jeu de la jeune actrice Valentina Véliz Caileo qui crève littéralement l’écran pour son premier rôle. Face à elle, Daniel Antivilo incarne avec puissante l’image de la combativité d’un peuple.