Bullet Train - David Leitch - Critique

Résumé : Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

Critique : C’est une bande de malfrats, tous aussi cruels qu’irrésistibles, qui se retrouvent dans un train, ultra moderne, poussé à vive allure dans un Japon moderne. Voilà en quelques lignes l’opportunité narrative de ce drôle de récit où se mêlent farces à la limite de la lourdeur, scènes d’hémoglobine à la tonne et retours sur le passé original de ces pieds nickelés contemporains. Bullet Train est un mélange sur-dynamité de manga japonais, de style horrifique coréen et de l’action bien à l’américaine où les héros bodybuildés finissent toujours par vaincre les méchants. Sauf que le long-métrage bénéficie d’un scénario, confus au début, qui finit par convaincre le spectateur et l’entraîne dans un univers passionné et original où les limites entre le mal et le bien finissent par s’étioler.

En réalité, l’intérêt essentiel de cette comédie d’action repose sur la collection de personnages sortie de l’imagination du livre de Kotaro Isako Maria Beetle. L’inspiration des mangas japonais est évidente. Pour autant, David Leitch rajoute à son scénario le burlesque bien à lui de Dead Pool 2. Si les premières séquences semblent infiniment longues et peu convaincantes, le film finit par plonger le spectateur dans un environnement de couleurs et de sons, à la limite de la féérie, où, derrière le portrait d’une société japonaise, se cache une représentation dépeinte au vitriol des États-Unis. L’amusement produit par les courses-poursuites, les dialogues d’une franche inventivité et les caractères excentriques des personnages deviennent addictifs. Il faut souligner le soin important apporté aux costumes, aux maquillages et aux décors qui font oublier les effets spéciaux indissociables de ce type de film. Naturellement, la plupart des scènes sont en constant décalage avec la vraisemblance, mais ce n’est visiblement pas la volonté du réalisateur.

Le spectateur passe un moment agréable qui alterne le rire, le stress et la joie. Les figures autant chevaleresques que sorties d’un roman dessiné se succèdent les unes après les autres et apportent à l’ensemble une tonalité des plus originales. Si les salles de cinéma ne parviennent plus à faire le plein depuis la crise sanitaire, on peut espérer que ce blockbuster donnera envie aux familles de retrouver les sièges des salles obscures.