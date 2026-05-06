C’est quoi l’amour ? - Fabien Gorgeart - critique

Résumé : Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.

Critique : Qui pourrait imaginer une comédie familiale où se mêlent des relents nostalgiques des amours d’hier, des ados en pleine crise d’autorité, et un procès commandité par les plus hautes instances de l’Église pour annuler un premier mariage ? Et il y a même le pape lui-même qui fait une furtive apparition pour le pire ou le meilleur, les spectateurs en jugeront. Fabien Gorgeart nous invite de nouveau pour son troisième long-métrage dans les coulisses joyeuses d’une famille recomposée où finalement les cœurs ne sont pas si apaisés et les enfants prennent tout droit le chemin des amours fantasques ou contrariées.

C’est quoi l’amour ? s’impose comme une comédie réussie, très touchante, qui, si elle ne provoque pas le rire gras, se démarque par sa grande subtilité dans les scènes qu’elle déroule. On sait combien il est difficile de faire rire des spectateurs, sans tomber dans le grossier ou la caricature. Ici, le scénario emprunte un chemin complexe, à la limite de l’invraisemblable, mais qui retombe sur ses pieds avec une élégance certaine. On pense à la dernière séquence, absolument magnifique, où le personnage, incarné par la toujours excellente comédienne Céleste Brunnquell, embarque toute sa famille de jeu dans une parenthèse délicate et délicieuse. Le film regorge ainsi de scènes fleur bleue et d’autres franchement cocasses qui apportent à l’ensemble beaucoup de joie et de sensibilité.

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Mais la réussite de ce film ne serait pas au rendez-vous sans la drôlissime Laure Calamy, très justement récompensée au Festival de l’Alpe d’Huez. Elle incarne une mère de famille débordée par les colères de sa fille, qui se retrouve à devoir justifier auprès d’hommes d’Église que son premier mariage religieux était une hérésie. L’actrice assume le côté fantasque de son personnage, tout en apportant une touche irrésistible de sensibilité. Elle force l’admiration, tant elle est à l’aise devant une caméra, qu’il s’agisse même de sa façon de prendre un café dans un hôtel ou de manager des vendeuses de prêt-à-porter dans une galerie commerciale.

Ses acolytes ne déméritent absolument pas dans les rôles secondaires, à commencer Vincent Macaigne, capable de toutes les farces sans jamais sombrer dans le ridicule. Mélanie Thierry se retrouve dans un rôle assez inédit pour elle, où elle parvient à rendre crédible ce personnage de bourgeoise, éperdue de religiosité. Et la tribu des enfants est au rendez-vous , apportant au film une note de légèreté très rafraîchissante.

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Les bonnes comédies sont trop rares au cinéma pour ne pas encourager les spectateurs à se précipiter dans les salles oour découvrir C’est quoi l’amour ? D’ailleurs, le scénario traîte habilement de cette question qui fait couler tant d’encre dans les ouvrages de philosophie depuis que l’homme existe. Évidemment, il est difficile à son tour de répondre à la grande question de l’amour, mais mine de rien cette histoire apparemment désinvolte apporte des réponses tout à fait intéressantes.

C’est quoi l’amour est un film familial par excellence. Les adolescents se retrouveront dans les personnages, tandis que certains parents revisiteront les vies de leurs années de jeunesse. Les distributeurs Memento et Zinc. ont tout à fait raison de sortir à l’approche des beaux jours un pareil long-métrage, qui assurément donnera des couleurs aux salles de cinéma françaises.