Ça arrive - Sabrina Nouchi - critique

Résumé : Dans un commissariat du 1er arrondissement de Marseille, trois enquêteurs, deux hommes et une femme, font face aux récits des viols qui sont perpétrés quotidiennement dans la cité phocéenne. Chaque jour, ils reçoivent des victimes de tout âge, genre et milieu social. Chaque jour, ils mettent leur professionnalisme au service de cette brigade haute en couleurs, où le drame côtoie l’humour, et la noirceur l’espoir.

Critique : Depuis Juste Sam, son premier long métrage qui traitait de la difficile intégration d’une jeune femme issue de la DDASS, la réalisatrice marseillaise Sabrina Nouchi n’a cessé de s’attaquer à des sujets résolument actuels et parfois dérangeants. Si son dernier film Push It to the Limit n’a connu qu’un succès limité, elle revient, cette fois, en force avec ce huis clos au cœur d’un commissariat où Sébastien, Anthony et Johanne reçoivent toute la journée les plaintes de victimes de viols. Ils forment une brigade soudée pour résister au déroulement quotidien de ces tranches de tragédies humaines, entre découragement et humour, bassesse et attention.

Copyright Kap Films/Les Affranchis

Une quinzaine d’affaires menées sans relâche, toutes différentes et habilement juxtaposées, multiplient auditions et confrontations pour resserrer la tension et apporter une vraie authenticité.

Sébastien Virende, officier de police judiciaire en fin de carrière, espère, sans en être certain, pouvoir mettre son expérience d’une justice qu’il a vue trop souvent malmenée. Il travaille depuis longtemps avec Johanne Belaga et tous deux sont rodés à affronter les vérités tronquées, les coups d’éclat, les renversements de situation, les confessions pudiques et les détails sordides. Pour Anthony Rizzo, tout fraîchement arrivé, ces situations extrêmes sont plus rudes à supporter. Sil est le maillon faible, c’est par lui que passe une grande partie de l’émotion. Néanmoins, dans un même élan de professionnalisme, tous trois tentent de faire abstraction de leurs soupçons et frustrations dans le seul et unique but de découvrir la vérité à travers les points de vue des témoins, accusés et victimes.

Copyright Kap Films/Les Affranchis

Soucieuse d’éviter tout manichéisme, la réalisatrice construit un film essentiellement humaniste, prenant bien soin de gommer tout clivage entre féminisme et machisme. Le viol peut arriver n’importe où, n’importe quand et concerne tous les catégories sociales, tant du côté des coupables que des victimes. La parole est donc accordée à chacun des protagonistes, sans préjugés. Chacun présente « sa » vérité, loin des discours radicaux trop souvent entendus, tandis que les faits divers qui sous-tendent le récit reflètent sans fard l’état de notre société, entre failles humaines et défaillances judiciaires. Un décor sobre et des dialogues justes enveloppent d’une légitimité aussi noire que bouleversante cette litanie d’agressions dont la diversité évite tout risque d’ennui et offre une plongée vertigineuse jusqu’au tréfonds de l’âme.