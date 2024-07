Camping du Lac - Éléonore Saintagnan - critique

Résumé : Éléonore roule vers l’Ouest. Elle tombe en panne au milieu de la Bretagne. Contrainte d’y passer un certain temps car le nouveau carburateur pour sa voiture semble ne jamais arriver, elle s’installe dans l’un des mobile-homes du camping du Lac. Un lac donc, dans lequel vivrait un monstre. Elle se met à observer ses habitants, tous singuliers, et bientôt les touristes, qui arrivent en masse. Surtout, elle attend d’apercevoir la bête. À quoi peut-elle ressembler ? Et d’ailleurs, est-ce vraiment cela qu’Éléonore attend ?

Critique : Elle, Eléonore, se retrouve dans un bungalow en plein cœur de Bretagne, à cause d’une vulgaire panne de voiture, là où des couples, des célibataires et même des familles habitent à l’année leur mobile-home. La vie y paraît douce, en dépit de ce monstre poissonneux similaire à celui du Loch Ness qui effraie les enfants et les pêcheurs, et ravit les touristes. Camping du Lac ressemble autant à un récit fantasque qu’un documentaire chaleureux qui va à la rencontre de ces gens modestes, bien loin du modèle bourgeois et urbain qui abonde dans le cinéma français.

Camping du Lac est un premier film de cinéma d’une grande originalité. Il témoigne d’une approche artistique féconde qui allie sculpture, arts plastiques, la cinéaste ayant déjà à son actif deux courts métrages. La comédienne et réalisatrice bouscule les genres dans un récit qui s’apparente quasiment à une œuvre d’exposition ou de musée où les couleurs cohabitent avec des musiques, des couleurs et des figures d’une très forte émotivité. Les couchers de soleil alternent avec des paysages d’une grande beauté, et les personnages, similaires à des acteurs sur une scène imaginaire, remplissent ce microcosme naturel avec beaucoup de grâce.

Copyright NORTE DISTRIBUTION

Mais Camping du Lac n’est surtout pas un film contemplatif. La drôlerie est permanente grâce à ces protagonistes hauts en couleur, qui forment à aux seuls, une sorte de famille protégée de l’agitation du monde. En ce sens, le long-métrage réinvente un mode d’existence qui hésite entre l’héritage des gens du voyage et une affirmation politique que le bonheur est multiple. Il s’agit d’un film sur le bonheur, au point que l’héroïne incarnée par la réalisatrice, se refuse à chercher sa voiture au garage pour rester au milieu de cette communauté déjantée.

Le film raconte avec une certaine joie et un humour assumé qu’il est tout à fait possible de vivre autrement que dans les modèles économiques et normatifs. La réalisatrice déplie ce qu’on appelle les nouvelles formes d’économie circulaire où chacun échange ses savoirs, vit de sa pêche, et s’entraide dans le périmètre intime du camping.

Copyright NORTE DISTRIBUTION

Camping du Lac constitue un film réjouissant, bourré d’inventivité, qui rend remarquablement hommage à la France du bas. La province, a fortiori la Bretagne, est montrée avec beaucoup de pudeur et de respect, jusqu’au générique final qui ne manque pas de remercier tous ceux qui ont participé au projet, même quand ils ont été coupés au montage final. Il témoigne d’une réalisatrice belge sensible, respectueuse, ouverte au monde, qui habite ce petit monde de ses propres créations artistiques et plastiques.

Plus que jamais, ce long-métrage à la matière totalement hors norme témoigne de la possibilité de fabriquer de l’art à partir des figures banales de la vie quotidienne. On pense en découvrant ce drôle d’objet à des ouvrages de Georges Pérec ou Raymond Queneau, qui tordent le cou au classicisme de la langue et transcendent le réel.