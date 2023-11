Casier judiciaire - Fritz Lang - critique

Résumé : Joe Dennis (George Raft), qui vient de sortir de prison, a été embauché, comme d’autres ex-détenus, dans un grand magasin géré par un patron humaniste (Harry Carey). Au moment où il prend la décision de partir pour changer de ville, il rencontre Helen (Sylvia Sidney), une autre salariée du magasin.

Critique : Ce troisième film de la période américaine de Fritz Lang est aussi le dernier opus d’une trilogie qu’il a consacrée au système judiciaire des États-Unis, après Furie (Fury 1936) et J’ai le droit de vivre (You Only Live Once 1937). Un autre point commun des trois œuvres est la présence de Sylvia Sidney dans le rôle principal féminin.

Mais contrairement aux deux précédentes réalisations très noires, celle-ci, bien que basée sur la réinsertion d’ex-détenus, est traitée sur le mode de la comédie, voire sur celui du musical. Le ton est d’ailleurs donné dès la première séquence qui présente le grand magasin sur une chanson qui explique que tout s’achète et se vend.

Cet étonnant mélange est notamment dû au fait qu’à la base, le scénario était prévu pour le réalisateur Richard Wallace, un spécialiste de la comédie. Ensuite, Lang qui le remplaça, également producteur, souhaita rendre hommage à ses anciens compatriotes allemands Kurt Weill et Bertold Brecht, les auteurs de la partition de L’opéra de quat’sous (opéra qui parle de gens modestes et de gangsters).

Ce choix instille au récit un côté léger et distancié dans lequel il ne peut rien arriver de vraiment grave aux héros, pourtant interprétés par George Raft et Sylvia Sidney, plus habitués ailleurs aux destins dramatiques. Pour ce faire, ils sont entourés de personnages souvent bienveillants comme le patron du magasin ou la logeuse de Helen.

Le film qui, de fait, peine à trouver son équilibre, comporte néanmoins quelques scènes très réussies, souvent avec peu de dialogue, à l’instar de celles du cabaret, de la séparation à la station du bus, de la tournée marathon des restaurants de tous les pays, ou encore de la virée de Joe sous la pluie.

Ce film, qui s’apparente modestement à une fable politique, restera la seule incursion de Fritz Lang dans la comédie. Sa réalisation suivante sera aussi son premier western : ce sera Le retour de Frank James (The Return of Frank James 1940), une suite de Le brigand bien-aimé (Jesse James 1939) réalisé par Henry King.