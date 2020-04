Ce sentiment de l’été - Mikhaël Hers - critique

Résumé : Au milieu de l’été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu’ils se connaissent peu, son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent. Ils partagent comme ils peuvent la peine et le poids de l’absence, entre Berlin, Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, portés par le souvenir de celle qu’ils ont aimée.

Notre avis : Les premières images du film montrent une jeune femme s’éveillant dans la lumière d’une belle matinée d’été. Elle se prépare, puis part travailler dans son atelier. A son retour, elle traverse un jardin public et tout à coup, telle une plume, tombe à terre. Quelques scènes d’hôpital, plus loin, on comprend qu’elle est n’est plus. La caméra se tourne alors sur tous ceux qui l’aimaient et vont devoir faire leur deuil, chacun à leur manière. Comme lors de son premier long métrage Memory Lane, Mikhaël Hers profite de cette période lumineuse de l’été pour nous sensibiliser à la précarité de la vie et à ces moments que l’on ne retrouvera plus, sans que l’on n’en ait vraiment conscience. De la même manière, il s’attache à ces personnages perdus dans leur deuil mais aussi dans leur vie. Malheureux et déboussolé, Lawrence, le compagnon de la défunte Sahsa, ne sait trop quel sens donner à sa vie… Tantôt traducteur, tantôt écrivain, il n’a pas de projet précis. Il se promène entre Paris, New York et Berlin pour oublier sa peine. Il apprend à connaître la sœur de sa bien-aimée, Zoé, une jeune femme à la fois forte et fragile, solidement ancrée à un mari chaleureux et à son petit garçon mais qui décide cependant de modifier le sens de sa vie. Avec plein de finesse, Mikhaël Hers nous livre une belle exploration des rapports humains.

Copyright Rendezvous Filmverleih

Durant trois étés, on assiste au va et vient incessant de la douleur qui peu à peu s’atténue pour déboucher finalement sur le début de la renaissance. Le choix de ces villes à la lumière magique et à l’ambiance chaleureuse que sont Paris, New York et Berlin associées à la douceur des bords du lac d’Annecy (superbes paysages), confère un charme supplémentaire à cette œuvre peu bavarde mais qui laisse la part belle à la contemplation des âmes. C’est simple, beau, pudique, un peu lent parfois ; mais laisser du temps au temps face au deuil, c’est bien là ce qui fait toute la beauté de ce morceau de vie. La superbe musique de David Sztanke « Tahiti Boy » apporte une note finale de sérénité à ce film sensoriel et impressionniste.