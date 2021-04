Amanda - la critique du film

Résumé : Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Critique : David est un "adulescent" éminemment sympathique et légèrement immature. Il vit au jour le jour, organise sa vie au gré de ses envies entre ses amis et sa famille. Il nourrit un lien particulièrement tendre avec sa nièce, même si ça ne l’empêche d’oublier d’aller la récupérer à la sortie de l’école. Mais un jour, un accident de la vie anéantit cette belle insouciance et le place face à des choix auxquels il n’aurait jamais imaginé devoir être un jour confronté.

Voilà ainsi tissée la trame d’une histoire qui, faute d’être traitée avec précaution, a toutes les chances de s’enliser dans un misérabilisme de mauvais aloi. C’est pourtant un récit d’une infinie délicatesse qui va nous être proposé. Car Mikhaël Hers qui nous avait déjà ému en 2016 avec Ce sentiment de l’été possède incontestablement ce don particulier de savoir sublimer la douleur de l’absence. Reprenant le thème du deuil, il l’aborde cette fois de manière plus directe. Comme dans ses précédents films, il prend le temps d’installer ses personnages dans un quotidien qu’il nourrit d’infinis détails pour nous les rendre plus proches au cœur d’un Paris qu’il filme avec la tendresse que l’on voue à ceux qui, après une blessure profonde, tentent de renouer avec une légèreté perdue. Il multiplie les trajets en vélo et les plans sur les espaces verts (David est d’ailleurs élagueur à ses moments perdus) et nous livre l’image d’une ville apaisée jusqu’à ce que cette belle harmonie explose sous le poids d’événements collectivement tragiques, dont il prendra soin de ne jamais étaler la violence. Car ce qui l’intéresse avant tout, ce sont les parcours personnels de ceux qui doivent réapprendre à vivre après une telle déflagration.

La narration s’organise alors autour du duo David/Amanda qui, porté par une mise en scène pudique et élégante, donne libre cours aux émotions les plus authentiques de chacun d’entre nous. Vincent Lacoste révélé en 2009 tient assurément là le plus beau rôle de sa courte mais déjà riche carrière. Sa pseudo-nonchalance, sa grâce un peu gauche, son phrasé hésitant transforment son personnage en un être infiniment touchant dont on partage sans réserve les les questionnements et la difficulté à se glisser en un temps record au rang d’adulte pour lequel il n’est nullement bâti. Mais son jeu, si émouvant soit-il, n’aurait pu atteindre une telle intensité sans la présence de la toute jeune Isaure Multrier (qui prête ses traits à Amanda) tant la complicité qui les unit est perceptible. Son regard clair et sa silhouette poupine tranchent avec sa maturité intellectuelle qui, teintée de naïveté, nous va droit au cœur.

Et puis, pour aérer la trame de ce qui, au-delà de la tragédie, s’apparente de plus en plus à la délicate peinture d’une douloureuse expérience humaine, le récit s’enrichit de quelques personnages réconfortants. Dressant le portrait de la mère vagabonde (la trop rare Greta Scacchi) qui, après voir failli à sa tâche d’éducatrice cherche à renouer les liens, ou analysant tendrement les raisons des amours déçues avec la douce Lena (Stacy Martin), déboussolée par les horreurs auxquelles elle vient d’être confrontée, il renforce d’une délicate dose émotionnelle la lente reconstruction de ces êtres bousculés par l’injustice de la vie.

Avec ce troisième long-métrage tout en subtilité, Mickhaël Hers se positionne assurément comme l’un des plus fins observateurs cinématographiques de la grande aventure humaine. Malgré un thème qui n’incite guère d’emblée à la gaieté, Amanda est avant tout un film optimiste et lumineux qui affirme que, derrière les obstacles que la vie sème sur notre route peuvent se cacher des histoires aux richesses inattendues. Un film bouleversant qui fait du bien et ne devrait avoir aucun mal à se hisser parmi les valeurs sûres de cette fin d’année.