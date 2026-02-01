Chers parents - Emmanuel Patron - critique

Résumé : Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire… Mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le jackpot ! Le problème : ils ne comptent pas leur donner un centime.

Critique : Tout le monde imagine qu’en cas de gains au loto, la première des réactions serait d’en partager tout ou partie à ceux qu’on aime, et particulièrement les enfants. Sauf qu’ici, c’est exactement le contraire pour Alice et Vincent Gauthier qui ont décidé de mettre leur fortune au service des orphelins du Cambodge, au détriment de leurs propres enfants. La situation est cocasse et ne manque pas d’air, d’autant que les trois grands enfants ont traversé la France en urgence pour apprendre la nouvelle de leurs parents. La déception est à la hauteur du pétage de plombs qui va s’ensuivre.

Chers parents assume ses origines théâtrales. Si le récit se passe dans un magnifique mas provençal, on imagine aisément la pièce unique de théâtre pour donner vie aux personnages. Ce n’est pas vraiment un film d’action, le long-métrage reposant avant tout sur des dialogues qui sentent bon les coups de théâtre, les retournements de situation et la farce contemporaine. Il faut dire que le rire fonctionne plutôt très bien, grâce à la palette d’acteurs qui pour la plupart d’ailleurs fréquentent autant les plateaux de cinéma que les scènes de théâtre, à savoir Miou-Miou, André Dussolier, Arnaud Ducret, Thomas Solivérès et Pauline Clément. Tout ce petit monde incarne à merveille cette famille bien sous tous rapports, qui explose avec l’annoncée de la victoire à la Loterie nationale.

Comme quoi, l’argent ne fait pas toujours le bonheur, même si l’absence de ressources est tout de même beaucoup plus préjudiciable au bien-être que le contraire. Le scénario est d’ailleurs plutôt malin car il invite les protagonistes à jauger leur propre rapport à l’argent. Du même coup, insidieusement, la fiction amène le spectateur à se projeter dans la situation et à se poser les mêmes questions, à savoir ce qu’il ferait d’une telle somme si le destin se révélait généreux. Emmanuel Patron s’amuse des réactions de ses personnages et, de surcroît, de ses spectateurs.

Le film n’est hélas pas sans défaut. Les habitués des spectacles de théâtre, en particulier, déploreront un scénario d’une très grande prévisibilité. La fin est quasiment annoncée au début, ce qui nuit un peu à l’intérêt du propos. Le réalisateur aurait gagné à multiplier les impertinences. La comédie demeure très sage malgré quelques tentatives d’humour noir non menées à terme.

Pourtant, Chers parents est une comédie honnête, bien menée et portée par des comédiens motivés et motivants. On rit à gorge déployée et, en ce sens, le long-métrage atteint ses objectifs. On regrettera les invraisemblances du scénario qui donnent notamment une maison sublime, en pleine Provence, à un ancien couple d’enseignants, militants de la CGT. On pardonnera aux scénaristes de méconnaître le salaire de professeurs en France. L’important demeure l’évidence du plaisir du spectateur, de la première à la dernière séquence, pour apprécier un divertissement où le goût du bon mot a toute sa place

Chers parents saura réunir petits et grands dans les salles de cinéma, dans une période plutôt maussade. Beaucoup hélas se rêveront à espérer un gain similaire à la Loterie nationale. En attendant, avant la fortune, le public passera à coup sûr un très agréable moment.