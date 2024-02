Cheyenne - Raoul Walsh - critique

Résumé : Wyoming, 1867 : James Wylie (Dennis Carson), joueur professionnel recherché, est arrêté par Yancey (Barton MacLane), un policier qui lui propose un marché : retrouver "Le poète", un bandit mystérieux qui pille régulièrement les diligences de la Wells Fargo. Wylie accepte.

Critique : Séduisant, beau parleur et volontiers blagueur, Wylie se retrouve dans la diligence qui l’emmène à Cheyenne, où le fameux poète a été repéré. Il se trouve en compagnie de deux jolies femmes, la discrète Ann Kincaid (Jane Wyman) et Emily Carson (Janis Paige) une chanteuse dévergondée. Mais la diligence va être attaquée par la bande de Sundance Kid (Arthur Kennedy) qui, après avoir pris les bijoux des voyageurs, va certes trouver le coffre qu’il transporte, mais celui-ci est vide : le poète est déjà passé par là et a laissé un mot. Les deux femmes, et particulièrement Ann, trouvent que Wylie n’a pas trop cherché à défendre leurs biens.

Totalement invraisemblable, mais ne ménageant pas le spectateur une seule seconde, ce western mélange allègrement aventures, romance et comédie, tant il multiplie les quiproquos : la plupart des personnages, y compris le héros, endossent des rôles qui ne sont pas les leurs.

Raoul Walsh prouvait, une fois de plus, tout son talent de conteur qui ne se prend pas au sérieux avec ce film, considéré si mineur qu’il est rarement évoqué dans ses différentes biographies.

Enlevé et efficace, il mérite pourtant d’être redécouvert. Autour d’un Dennis Carson, copie crédible de John Wayne, on trouve le toujours très juste Arthur Kennedy en mauvais garçon ; Jane Wyman, aussi déterminée que futée ; et Janis Paige, plus habituée des comédies musicales, qui d’ailleurs va exécuter un numéro sur le comptoir d’un cabaret étonnamment en forme de S.