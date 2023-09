Comme une louve - Caroline Glorion - critique

Résumé : Lili, vingt-six ans, précaire, élève seule ses trois enfants. Elle est accusée à tort de mauvais traitements, et les services sociaux les lui arrachent. Elle s’effondre mais très vite, entourée de femmes solides et d’un amour naissant, Lili se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille.

Critique : On se souvient tous du personnage de Mona interprété par une Sandrine Bonnaire solaire dans le chef-d’œuvre d’Agnès Varda, Sans toit ni loi. Il y a maintenant Magalie, formidablement jouée par Mathilde La Musse. La jeune actrice s’invite dans un récit sombre et lumineux à la fois, où une mère un peu immature doit apprendre à se conformer avec les institutions pour récupérer ses enfants, placés par les services de l’aide sociale à l’enfance. Hasard des castings, Sandrine Bonnaire donne le change à la jeune comédienne, chacune campée dans des positionnements totalement opposés : la première est assistante sociale et veille à ce que les enfants bénéficient du meilleur pour leur avenir, la seconde est cette mère courage, un peu paumée, qui se débat entre un passé difficile et la nécessité d’offrir à ses petits un avenir meilleur que le sien. Le clin d’œil à la carrière de Sandrine Bonnaire est évident, mais aussi au parcours de vie de l’actrice dont on sait qu’elle a connu les tréfonds de la violence conjugale.

Caroline Glorion a expérimenté le réel grâce à une carrière très dense où elle a fréquenté les plateaux de cinéma, mais surtout a exercé en qualité de journaliste. Son passé lui apporte ainsi une connaissance particulière du secteur de l’enfance en danger où, pour une fois dans ce type de fictions, il n’y a pas d’erreur sur les acronymes, et les institutions sont plutôt fidèlement représentées. Demeure toutefois le problème d’une vision des agents de ces organisations comme le juge des enfants ou l’assistante de service social, assez manichéenne, mettant en opposition une mère battante et des fonctionnaires froids et sans cœur. On sait que la réalité est plus complexe, d’autant plus à cette période de crise grave que traverse le secteur de l’enfance en danger, faute de personnels et de moyens à la hauteur des enjeux.

Mais voilà, le film parvient à dépasser cette difficulté, grâce à Mathilde La Musse qui illumine de sa présence tout le long-métrage. Elle ne surjoue jamais son personnage et offre ainsi une vision sensible du combat que mènent de nombreuses femmes isolées pour parvenir à une stabilité sociale et psychologique. La pauvreté en France touche en priorité les femmes qui élèvent seules leurs enfants, et les migrants. Lili constitue en ce sens un exemple du drame que subissent nombre de mamans qui doivent composer avec l’éducation des enfants, la précarité de l’emploi et un pouvoir d’achat plus que faible. Caroline Glorion permet à sa comédienne de ne pas succomber au mélodrame larmoyant malgré le portrait qu’elle fait de cette mère.

Comme une louve est une œuvre honnête, engagée, qui, on en est sûr, sera l’entrée de Mathilde La Musse dans la cour des grands interprètes.