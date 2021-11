Compartiment n° 6 - Juho Kuosmanen - la critique

Résumé : Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Critique : Elle quitte Moscou pour le grand nord de la Russie, vers un espace de glace et de solitude où des pétroglyphes donneraient des clés de compréhension sur l’humanité. Laura est intelligente et cultivée. Elle s’apprête à quitter son amie, Irina, qui a failli à ses obligations en annulant à la dernière minute son billet de train. La jeune femme se retrouve alors seule dans un compartiment étroit qu’elle doit partager avec un homme russe, aussi vulgaire et mal élevé qu’elle est subtile et gracieuse. Et pourtant, peu à peu, au fil de ce voyage sans fin au milieu des contrées inconnues de la Russie, le miracle de la rencontre entre Laura et Vadim s’opère.

Compartiment n° 6, justement primé au dernier festival de Cannes est une sorte de balade initiatique et sensorielle à travers les paysages intérieurs de ces deux personnages, Laura et Vadim. La caméra colle aux visages, dans des gros plans jamais vulgaires ou exagérés, s’arrêtant parfois dans les rues, entre deux arrêts parfois très longs du train. On découvre alors une Russie vivante, gaie et généreuse. La plupart des scènes se passent dans l’exiguïté magnifique d’un wagon. On pourrait craindre une sorte de théâtre filmé, très bavard. En réalité, Juho Kuosmanen compose un cinéma sensible, aérien, où la réalisation fait une part très belle à l’interprétation des deux comédiens principaux. Seidi Haarla rayonne particulièrement dans ce presque huis clos où elle se redécouvre à travers les personnages qui croisent son voyage. Un jeune Finlandais, séduisant et à l’inverse même de l’apparente vulgarité de Vadim, vole à la jeune femme la caméra qui enferme toute son histoire récente avec Moscou. Elle est contrainte par cette dérobade de se réinventer, de donner à son existence un mouvement nouveau, de passer de la gravité au sourire, de la mélancolie à la vie.

Le film jouit d’un rythme très intéressant. Les personnages qui sont scrutés de près donnent tout le souffle à ce récit intimiste et subtil. Le visage de Laura s’éclaire peu à peu, au fil de ce périple où elle découvre un être neuf et généreux à travers la figure de Vadim. Il y a beaucoup de non-dits dans ce récit de passage, et le spectateur est libre de donner le sens qu’il veut aux ellipses du scénario. La Russie s’éclaire à son tour au cours du long-métrage, donnant à voir des personnages hauts en couleur, authentiques et humains. La mise en scène écarte le spectateur des stéréotypes qui constituent la représentation de la Russie. La dureté apparente des personnages s’efface pour donner corps à une narration profondément sensible. La contrôleuse du train incarne particulièrement ce mouvement de transfiguration. Elle passe de registre de la froideur administrative à une sorte d’ange gardien dans un train qui aura vu maintes histoires d’amour se créer et se défaire.

Compartiment n° 6 constitue un film original et profond où l’on a plaisir à découvrir le jeu passionnant des deux comédiens, Yuriy Borisov et Seidi Haarla. C’est une œuvre qui invite aussi au rire, à la douceur de vivre, et qui s’inscrit dans une tradition ancienne du film romantique.