Constantine - la critique

Résumé : John Constantine, extralucide anticonformiste qui a littéralement fait un aller-retour en enfer, doit aider Katelin Dodson, une femme policier incrédule, à lever le voile sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle. Cette enquête leur fera découvrir l’univers d’anges et de démons qui hantent les sous-sols de Los Angeles d’aujourd’hui.

Critique : L’idée de transposer au cinéma le comic book Hellblazer, de Jamie Delano et Garth Ennis était fort louable. Encore eût-il fallu une concentration de talents solides pour relever ce défi casse-gueule et très attendu. Malgré un début prometteur, Constantine retombe immédiatement dans les conventions et accumule les baisses de régime. Presque inconsciemment, il finit par provoquer le désintérêt le plus total. C’est un peu le prototype du film qui rentre par une oreille et ressort par l’autre. Le résultat manque tellement de substance et de passion qu’il donne au spectateur la sensation d’avoir vu un spectacle volatile et sans âme.



Seul à la barre, Keanu Reeves fait ce qu’il peut mais il est loin du personnage d’origine qui était inspiré de Sting (soit blond et anglais). Il est peu aidé par des running gags très lourds (encore merci, Akiva Goldsman), des punchline pas percutantes, des personnages secondaires inexistants et un scénario inepte. Le manque de rythme, le cabotinage des acteurs (mentions spéciales aux insupportables Shia LeBeouf et Djimon Hounsou) et le faux second degré humoristique achèvent le piètre résultat. Soyons clairs : on n’a rien contre les divertissements bourrins qui affichent zéro neurone au compteur, mais cette fois-ci, c’est l’overdose, il y en a franchement marre de ce cinéma prétendument divertissant qui, en sus de ne rien apporter, tape ostensiblement à l’œil du spectateur sans rien lui donner en retour. Pas de peur, pas de suspense, pas de surprise.

Le DVD



Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Parmi la tripotée de bonus disponibles sur l’édition collector double DVD, aucun ne sort franchement du lot. Certes, le travail est abondant, sérieux, consciencieux même, mais jamais innovant ou renversant. Rien que du classique sur les origines du personnage (le comic Hellblazer), les coulisses des scènes clés (l’enlèvement dans l’immeuble), l’élaboration de l’enfer ou les commentaires audio (non sous-titrés français, faut-il le préciser avec Warner). Même les dix-sept minutes de séquences abandonnées au montage ne parviennent à nous extraire d’une pénible torpeur. On apprend plein d’informations mais sans pour autant les retenir. Seulement pour les fans du genre, du film, de Keanu Reeves (que l’on voir en calbute à ce propos), du réalisateur Francis Lawrence même...

Image & son : Quelle que soit son édition (simple, collector, méga-collector, j’en passe), Constantine bénéficie d’un très bon transfert, dont le rendu prend toute sa dimension lors des séquences situées en enfer : les dégradés apocalyptiques et les effets de souffle permanents sont exploités avec précision.

A l’instar de l’image, le son fait preuve d’une belle efficacité pour vous titiller les tympans, et ce grâce à un excellent mixage.