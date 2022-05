Coupez ! - Michel Hazanavicius - critique

Résumé : Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

© FDC / Philippe Savoir

Critique : Adapté de One Cut of the Dead/Ne coupez pas !, film d’étudiant japonais de Shin’ichirô Ueda dont Vincent Maraval a acquis les droits, Coupez ! devait initialement s’intituler Z (comme Z). La modification a été effectuée à la demande des auteurs et de la production, compte tenu de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Michel Hazanavicius a très bien précisé ses intentions dans le dossier de presse. « C’est un film qui commence de manière catastrophique, et dont le concept se révèle à mesure que l’histoire avance, pour finir de manière très inattendue. Se présentant au départ comme un film de zombies de sous-catégorie, il va progressivement passer au détournement de films de zombies, puis se transformer en comédie de situations, pour finir dans un genre nouveau, qui, en s’apparentant à un faux making of, réunit toutes les facettes que le film a explorées jusque-là dans un final explosif ».

© 2022 Getaway Films, La Classe Américaine. Tous droits réservés.

Le plus réussi dans Coupez ! est bien cette structure à tiroirs, le métrage prenant une direction surprenante après trente minutes de projection. Ce « film dans le film du film » constitue en effet une singulière mise en abyme, sans esbroufe ni tentation de se la jouer avec un scénario malin. Car Coupez ! est bien fidèle à l’univers d’Hazanavicius, qui est toujours parvenu à trouver un juste équilibre entre hommage et parodie. En ce sens, l’humour décalé de cet opus situé dans le milieu de la série Z horrifique est dans la lignée de celui qui était à l’œuvre quand le réalisateur se référait à la série B d’espionnage (ses OSS 117), le film muet (The Artist) ou le Godard de la fin des années 60 (Le redoutable). Quelque part entre La cité de la peur (en plus élaboré) et Ed Wood (en moins grandiose), Coupez ! ravira autant les fans de comédie horrifique que les amateurs d’un cinéma invitant à la réflexion autour du processus créatif.

© Lisa Ritaine 2022 Getaway Films, La Classe Américaine. Tous droits réservés.

Certes, tout n’est pas parfait dans Coupez !, d’une certaine redondance des gags au dénouement qu’on aurait imaginé moins creux, en passant par une digression scatologique dont on se serait passé. Mais tel quel, l’ensemble est plaisant et Hazanavicius atteint son objectif, là ou Jarmusch s’était plutôt planté avec The Dead Don’t Die, également présenté en ouverture du Festival de Cannes. Il n’est pas superflu d’ajouter la qualité de la direction d’acteurs, en particulier pour les seconds rôles, tels Grégory Gadebois en comédien alcoolique ou Jean-Pascal Zadi en compositeur dépassé par les événements. Au final, Coupez ! est un divertissement dans l’ensemble enlevé qui séduit par sa proposition de scénario revisité, son montage judicieux et sa lecture à plusieurs niveaux.