OSS 117 : Rio ne répond plus - la critique du film

Résumé : Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l’autre bout du monde. Lancé sur les traces d’un microfilm compromettant pour l’Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ du Corcovado, c’est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l’enjeu, on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s’en sortir...

Critique : Avec leur première relecture parodique d’OSS 117, Michel Hazanavicius et son scénariste Jean-François Halin avaient privilégié une forme de comique arty, à la fois réaliste et décalé, cinématographiquement référencé. Pour la suite des aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath, le metteur en scène pousse le curseur plus loin, s’attaquant à des sujets sensibles comme l’antisémitisme, avec un paratonnerre tout à fait idéal, puisque la forfanterie du héros assujettie à sa bêtise intrinsèque, permet de le ventriloquer à loisir, pour animer l’esprit d’une certaine France raciste, machiste, furieusement conservatrice. Les nazis sont toujours de la partie, qui tentent de reconstituer un nouveau régime dans cette Amérique du Sud si favorable à leur dissimulation. Pour les combattre, OSS fera alliance avec une nouvelle alliée, Dolorès Koulechov, qu’il prend évidemment de haut. Le duo permet à Jean Dujardin et Louise Monot de réinventer l’alliance de l’auguste et du clown blanc, dans une configuration semblable au premier opus : à ce jeu, les deux comédiens sont excellents. Le personnage d’OSS 117 continue de traverser un monde décoloré par ses préjugés insupportables. Que l’action se passe au Brésil ou en Egypte, ses certitudes incarnent une "Bêtise au front de taureau", qui ravage tout sur son passage : les gags se multiplient avec un égal bonheur et on aurait peine à tous les citer. On privilégiera quelques moments surréalistes : ainsi, cette question candide posée à l’employée de l’ambassade d’Allemagne, sur l’existence d’une amicale d’anciens nostalgiques du Troisième Reich, ou les jeux de mots foireux qui d’abord réjouissent le supérieur d’OSS Armand Lesignac (excellent Pierre Bellemare), puis le désolent ("Li couchette") ; ou bien, le discours humaniste asséné à un conglomérat de fanatiques hitlériens réunis en soirée, les propos antisémites tenus à des agents du Mossad complètement abasourdis, la baffe infligée à Fredrich « Heinrich » von Zimmel, qui critique son nazi de père...

La connerie d’Hubert est hautement contagieuse, elle semble même contaminer son "faux" ami William « Bill » Trumendous, sorte de double yankee, qui lui dit sans doute la réplique la plus drôle du film, avec un accent à couper au couteau : "Il vivait dans un groupe hippie". Réponse d’OSS 117 : "Quelle horreur, vivre dans l’urine !". Face à lui, Dolorès ne se départit pas de son flegme et son opiniâtreté, recadre constamment son binôme imbécile, comme le faisait Larmina, dans le premier épisode. A travers ses mots, transitent quelques phrases bien senties sur le régime gaulliste. Parlant avec son comparse de la dictature, la jeune femme accélère soudain son débit : "Comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l’information est contrôlée par l’État ?".

OSS 117 est un bonheur de comédie, sublimée par un acteur irrésistible, que l’on a hâte de retrouver dans de nouvelles aventures. Bonne nouvelle : elles sont annoncées pour 2021.