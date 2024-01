Couvre-feu - la critique + le test blu-ray

Résumé : New York. Une vague d’actions terroristes perpétrées par des extrémistes musulmans s’abat sur la ville. Anthony Hubbard, chef de la cellule anti-terroriste du FBI, mène l’enquête aux côtés d’une experte de la CIA. Lorsque les attentats continuent, le général Deveraux déclare l’état de siège, organisant des rafles et des séances de torture. New York devient alors une véritable base militaire...

Critique : Nous sommes en 1998 lors de la sortie de Couvre-feu réalisé par Edward Zwick (Glory, Le dernier samouraï, Blood diamond). Avec le recul, on se rend compte que les thématiques abordées préfigurent les événements survenus le 11 septembre 2001 qui ébranleront le monde entier. L’action du film se déroule elle aussi à Manhattan, ville placée sous haute tension à la suite d’un flot d’attaques terroristes commises par des extrémistes religieux. Denzel Washington y incarne le chef de la cellule anti-terroriste du FBI, Anthony Hubbard, qui doit démanteler un réseau de poseurs de bombes avec l’aide d’une experte de la CIA (Annette Bening). En plein cœur de the Big Apple, les attaques kamikazes donnent du fil à retordre à Hubbard et ses hommes. La situation dégénère et le gouvernement décide de décréter l’état de crise en plaçant la ville de New York sous le contrôle des militaires. Le général William Devereaux (Bruce Willis) prend les choses en main de façon radicale. Des rafles dans la communauté musulmane new-yorkaise sont mises en place dans le but de retrouver et punir les coupables. L’armée n’hésite pas à bafouer la Constitution en ayant recours à des méthodes peu orthodoxes comme la torture pour arriver à ses fins. Bref, 2001, c’était déjà à Hollywood en 1998 !

Malheureusement Edward Zwick ne se montre pas à la hauteur du défi mis en place. Dans ce thriller aux allures de film catastrophe, il se montre assez peu ingénieux dans sa mise en scène et les moments marquants sont rares (hormis peut-être celui de l’attentat du bus). Il préfère donner la parole aux mots : seuls les dialogues retiennent un peu plus notre attention en relevant du thriller politique efficace.

Côté casting, les noms sont séduisants au générique mais il faut bien avouer qu’on a déjà vu Denzel Washington et Bruce Willis dans des prestations de bien plus haute volée. Le Français Sami Bouajila est également de la partie dans un rôle intéressant et ambigu. Les acteurs sont jetés en pâture à une dénonciation des dérives militaires qui n’est pas des plus subtiles. Willis joue les grands méchants qui appliquent bêtement une loi martiale en forme d’outrage à la démocratie. Un message un peu trop réducteur qui nuit beaucoup à la vraisemblance de l’histoire. Au final, Couvre-feu ne pousse pas toujours intelligemment sa réflexion et le spectacle proposé manque de vivacité pour réellement marquer les esprits même en étant doté d’une thématique qui bénéficia d’un temps d’avance sur son époque.

LE TEST BLU-RAY

Édition techniquement convaincante avec quelques bonus assez intéressants pour permettre au spectateur d’étendre son champ de vision autour des thématiques du film.

Les suppléments :



La galette contient un commentaire audio du réalisateur en VOST, toujours très intéressant et riche en anecdotes. Un documentaire de History Channel revient sur les attentats terroristes et sur les motivations des kamikazes en 40 minutes. Un making of de 13 minutes évoque les conditions de tournage. Enfin, deux autres vidéos promotionnelles avec interviews de l’équipe technique et des acteurs ainsi que deux bandes-annonces viennent embellir un peu plus les bonus de cette édition.

L’image :



Une image en haute définition nette et sans bavure qui redonne un petit coup de jeune à ce long métrage datant de 1998. Le piqué est intéressant, quelques scènes paraissent légèrement plus sombres dans leur contraste, mais rien de bien gênant.

Le son :



La VO proposée en 5.1 DTS Master Audio est beaucoup plus fournie en éléments sonores que la VF 5.1 DTS. Les dialogues de la VF sont un peu faiblards en intensité sonore et le doublage français n’est pas des plus mémorables. La VO est donc fortement conseillée ici.