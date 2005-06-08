Crazy kung-fu - la critique - Stephen Chow - critique

Résumé : Sing, un prétendu gangster, doit surmonter son incapacité à manier le sabre et démontrer qu’il a toutes les qualités requises pour appartenir au prestigieux gang de Axe. Dans le même temps, ce gang veut régner en maître sur le territoire le plus convoité qui est en fait une rue sacrée, protégée par une bande de personnages hauts en couleurs. La plupart d’entre eux sont des maîtres du kung-fu déguisés en personnes ordinaires. Après plusieurs rencontres avec des voyous et une véritable brute connu sous le nom de "The Beast", Sing parvient à vaincre ses handicaps et réalise qu’il est devenu l’un des plus grands maîtres de kung-fu dont la mission est de protéger la rue sacrée.

Critique : Avec une filmographie hantée par le spectre de Bruce Lee, Stephen Chow décide de passer à l’acte et signe un vrai film de kung-fu digne de ce nom. Faute de rigueur, le maelström se noie vite dans un grand bain de violence sadique et un humour "nonsensique" insistant. Les personnages - voire même des séquences entières - s’inscrivent dans une tradition purement "cartoonesque" qui a toujours été la marque de fabrique de Chow. Dans ses meilleurs moments, le résultat est aussi euphorisant que du Tex Avery. L’histoire secondaire avec une marchande de glaces mutique rappelle celle dans Shaolin Soccer avec une demoiselle disgraciée. À chaque fois, il s’agit d’un prétexte pour pasticher le genre.

Sauf que ce qui passait bien dans les précédents opus, possède un intérêt limité ici. Chow perd singulièrement en originalité comme en folie, même si certains passages virtuoses tendent à démontrer le contraire. Son film, produit par Columbia (une première), procure certes un plaisir immédiat mais ne convainc finalement qu’à moitié. Ce qui est un peu gênant lorsqu’on espère voir ici le film le plus définitif de son auteur. Kung Fu Hustle n’est rien de plus ni de moins qu’une parodie impeccablement manufacturée mais volatile qui prend rapidement la forme d’un pot-pourri de références très explicites : Matrix, Gangs of New York, Spider-Man, Shining... À ce rythme-là, ce n’est plus de la parodie, c’est le serpent qui se mord la queue.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Des bonus à la gloire de Stephen Chow, mais sans mégalomanie aucune. L’acteur-réalisateur, à travers un commentaire audio, une interview d’une demi-heure passionnante et un making of très foisonnant voire bordélique, se raconte, dévoile son travail et communique sa passion. De cette immersion dans les coulisses de ce film désormais culte, on retiendra son espièglerie, sa simplicité et son perfectionnisme. Les anecdotes pleuvent et le spectacle est aussi plaisant pour les connaisseurs du cinéma asiatique que pour les néophytes. Cerise sur le gâteau avec un bêtisier de cinq petites minutes plutôt bidonnant en parfaite adéquation avec l’esprit du film. En revanche, les deux scènes coupées n’apportent rien à un ensemble amplement informatif et satisfaisant.

Image & son : Excellent master pour une définition très précise qui intègre parfaitement des effets numériques ô combien nombreux. L’image est même éclatante dans sa composante noir et blanc, impeccablement contrastée. Le son fait preuve aussi d’un beau dynamisme avec une explosion d’effets retentissants pour les scènes de bourre-pif.