Darkness, censure & cinéma n° 7 - sous la direction de Christophe Triollet - critique

Pour le septième volume de sa collection Darkness, cinéma et censure, Christophe Triollet a regroupé autour de lui dix-huit enseignants et chercheurs en cinéma, tous experts dans leur domaine, pour évoquer la situation au Maghreb, au Proche, Moyen et Extrême-Orient, mais également en Russie. Darkness, cinéma et censure, volume 7 interroge le passé, étudie le présent, imagine le futur de tout un pan du cinéma mondial dans un ouvrage passionnant de plus de cinq cents pages.

Résumé : Entre nationalisme assumé et volonté d’émancipation, les cinémas d’Orient n’en finissent plus de nous surprendre. Otages des financements d’État ou des investissements internationaux, bon nombre de cinéastes du Maghreb, du Proche, du Moyen et de l’Extrême-Orient résistent pour travailler librement, en contournant, quand ils le peuvent, les diktats de la religion et de la politique qui bien souvent s’unissent pour les en empêcher. Ce septième volume, qui volontairement a pris quelques libertés avec la géographie, n’a pas la prétention de faire un tour exhaustif de la question mais l’ambition plus modeste de vous faire découvrir l’histoire de ces femmes et hommes qui, malgré les entraves, interdictions, arrestations et condamnations, restent debout et dignes, pour parler de leur quartier, de leur village, de leur pays et du monde, animés par une passion qu’ils partagent avec une jeune génération déjà prête et disposée à prendre le relais.

Critique : Les six premiers numéros abordaient les enjeux de censure cinématographique de divers points de vue thématiques - Gore & violence, Sexe & déviances, Politique & religion, Video Nasties, Homosexualité, Censure & Cinéma en France - et se concentraient tout particulièrement sur le cas de la France. Pour la suite de cette remarquable collection Darkness, Christophe Triollet, le directeur de cette publication, a l’air de s’ouvrir à une nouvelle approche en poursuivant ce programme d’un point de vue géopolitique et mondialisé. C’est le sens de cette septième volet qui inaugure une nouvelle « série » avec l’Orient et un huitième annoncé sur l’Italie. Ce tour du monde oriental permet de saisir les spécificités culturelles et les constantes des systèmes de censure au Maghreb, au Proche, Moyen et Extrême-Orient. Le lecteur n’hésite pas à considérer cet Orient comme pluriel, divers et varié, tout en constatant les motifs de censure récurrents et sans doute universels. L’impact des révolutions des pays arabes, du plein essor des plateformes de streaming, des soubresauts de l’histoire de la Chine contemporaine dans un contexte d’actualité devenue brûlante avec les questions sino-taïwanaise et russo-ukrainienne, fait de cet ouvrage une remarquable contribution à la compréhension de ce qui se joue au plus près des créateurs dans la diversité des sociétés musulmanes, japonaises, indiennes, chinoises mais aussi dans les événements de décolonisation (Corée, Indochine…). Cet angle fait de ces histoires particulières une porte d’entrée à la compréhension de phénomènes mondiaux. Il s’agit dans cet ouvrage de « faire découvrir l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui, malgré les entraves, les interdictions, les arrestations et les condamnations, restent debout et dignes, pour parler de leur quartier, de leur village, de leur pays et du monde, animés par une passion qu’ils partagent avec une jeune génération déjà prête et disposée à prendre le relais. » (Christophe Triollet, avant-propos, p.33) © 2022 Éditions LettMotif. Tous droits réservés.

