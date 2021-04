Poussière . T.3 - Geoffroy Monde - la chronique BD

Résumé : Sur Terre, les Cyclopes sont apparus par une brèche ouverte par les usurpateurs d’Alta, désireux de rétablir l’équilibre naturel entre les deux dimensions. Le conflit est donc ouvert, et au milieu, Poussière et ses amis vont tout tenter pour enrayer ce processus qui pourrait au final engloutir les deux mondes…

Avec ce troisième tome, Geoffroy Monde clôt sa trilogie et l’univers qu’il a créé d’une fort belle manière : apothéose d’action géante qui ferait penser aux mangas d’une époque révolue ou du cinéma d’aujourd’hui, enchevêtrements de fils de destins qui finissent par se rencontrer, se couper ou réapparaître, héros et héroïnes prêts à tout pour sauver leur monde, quitte à en sacrifier un autre… Il y a du dilemme, du courage et de l’audace dans ce scénario qui se veut miroir de l’absurdité écologique que l’homme laisse sur Terre, en le proposant à travers une dimension proche mais suffisamment éloignée pour ne pas les dissocier. Dans ce dénouement, les rappels au premier tome sont nombreux, mais l’ensemble a su rester bravache, serein et cohérent.

Geoffroy Monde / Delcourt

La cohérence s’explique notamment par le dessin, qui a dès le début projeter une dimension aux couleurs pastel sur les sols, les murs et surtout les peaux des personnages. Un patchwork incroyable et comme un écho récent aux envies lointaines de la science-fiction de rassembler l’humanité entière, qui se termine donc dans le chaos et la poussière. Mais avant, l’auteur livre un tome qui, se trouvant notamment beaucoup plus sur notre bonne vieille Terre, joue donc sur l’alternance, comme un ultime challenge en guise de conclusion pour que le lecteur ne perde finalement pas le message énoncé dès le début : tout est lié, tout peut basculer.

Geoffroy Monde / Delcourt

Dans ce dernier chapitre réussi, Geoffroy Monde a achevé sa création par une fin digne de l’Incal ou plus récemment d’un Ion Mud, entre réflexion et méditation sur le monde et la farce qu’il produit chaque jour…