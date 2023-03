De grandes espérances - Sylvain Desclous - critique

Résumé : Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un milieu modeste, prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. Et tous les coups deviennent permis.

Critique : Le roman français classique nous a habitués à une forme en triangle où de pauvres personnages réussissent et finissent par se perdre irrémédiablement quand le succès leur arrive. Ici, c’est tout le contraire. De grandes espérances s’ouvre sur le tragique, le risque de mort sociale, un accident qui dégénère en crime en l’occurrence, alors que les deux héros, Madeleine et Antoine, sont au bord de leur vie, avec en perspective la promesse d’un avenir rempli de succès. Tout le récit est construit sur cette hantise terrible qui empêche littéralement les deux jeunes gens de s’accomplir, et tout bonnement de s’aimer. Sauf qu’en plus de cet accroc du destin, Antoine se révèle être un profond manipulateur, peu scrupuleux de l’intégrité psychique de sa compagne.

Copyright The Jokers Films

Rebecca Marder et Benjamin Lavernhe habitent le long-métrage avec la puissance des grands comédiens. Ils semblent deux statues tragiques qui s’aiment, se repoussent, se font peur, se font du mal. Non seulement leur interprétation est irréprochable, mais en plus elle est portée par une fiction absolument bien ficelée. Sylvain Desclous installe dès les premières séquences une tension qui ne quitte plus le spectateur jusqu’à la dernière scène. Les deux acteurs engagent un combat où tous les coups sont permis avec, en trame de fond, une amour faite de détestation, de violence et d’attachement tout à la fois. En réalité, le film emprunte sa narration aux grandes tragédies raciniennes ou au roman du dix-neuvième siècle où les personnages ne parviennent jamais à se détacher vraiment de leurs origines sociales.

Copyright The Jokers Films

En ce sens, De grandes espérances est une œuvre autant politique, sociale que romantique. Sylvain Desclous donne à voir l’univers politique dans ce qu’il peut avoir de pire. La lutte pour le pouvoir et l’idéologie n’a peur d’aucun coup. L’enjeu est de détruire son rival, de l’humilier, quitte à manipuler les foules et à chercher chez l’autre le diable qui sommeille en lui. Le réalisateur ne fait aucune concession sur le monde du pouvoir et son film semble miraculeusement inscrit dans la réalité sociale du moment. Le cinéaste a été élevé aux sciences politiques et à la littérature. On sent en lui la fougue des grands romans et le regard acerbe de l’observateur politique. Il révèle un monde cruel, sans pitié, où peut-être l’amour n’a pas de place.

Copyright The Jokers Films

Mais De grandes espérances n’est pas qu’un film social et politique. C’est une œuvre maîtrisée, très bien écrite, où la conduite d’acteurs est parfaitement menée. Rebecca Marder fait penser parfois dans les poses et les intonations à la Emmanuelle Béart des années 1990-2000. Il s’agit ainsi d’un long-métrage très inspiré, qui fait entendre la voix enchanteresse des plus belles pages de la littérature française. On ressort de ces presque deux heures revigoré par le désir de jeunesse et celui de faire advenir un peu d’éthique et de sincérité au sein des plus hautes arcanes du pouvoir.