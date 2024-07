Dead or Alive - Takashi Miike - critique

Résumé : Jojima est un policier qui s’est fixé pour but de mettre fin aux activités d’un truand étranger, Ryuichi, qui accède au pouvoir au sein de la pègre japonaise. Mais suite à la maladie mortelle dont est atteinte sa fille, Jojima est contraint de réclamer de l’aide à un caïd yakusa pour payer l’opération qui la sauvera. De son côté, Ryuichi subit également des pressions familiales avec l’arrivée de son petit frère, de retour des États-Unis où il était parti étudier, qui réalise que c’est l’argent de la pègre qui a payé son avenir...

Critique : DOA débute par une scène d’ouverture de cinq minutes qui, à défaut de plaire, ne laisse pas insensible : cinq minutes de pure abstraction, de chaos visuel et sonore censées mettre en place les bases de l’intrigue et l’ambiance du film. Mission réussie, on est soit dégoûté, soit réjoui (comme votre serviteur)... pas de juste milieu avec le cinéma de Takashi Miike. Médusés par cette introduction, on s’attend alors à un crescendo vers ce qui pourrait constituer le film de tous les excès et puis... deuxième surprise : le rythme change alors de façon radicale, la caméra s’attache à l’intimité des deux personnages à travers des scènes d’une extrême lenteur. Le récit met en place l’inévitable collision de ces deux extrêmes, le flic et le gangster, le yin et de le yang...

Jusqu’à LA scène finale, celle par laquelle Takashi Miike s’est fait connaître, clé de son cinéma qu’il explique ainsi : « Dans le scénario original de DOA, les deux personnages principaux devaient se retrouver au final face à face et se tirer dessus. Moi, j’ai juste rajouté un petit truc. Je me suis mis dans la position du spectateur : c’est tellement ennuyeux comme fin [...] ». Effet de surprise garanti. Par les temps qui courent de suites à répétition, scénarios indigestes et prises de risque approchant le zéro absolu, le cinéma de Takashi Miike est salvateur !