Deadpool 2 - le test Blu Ray

Résumé : L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

(c) 2018 20th Century Fox.

Le film : Après la semi-surprise du succès du premier volet, le mutant grand brûlé renfile la combinaison de super-héros le plus irrévérencieux de l’univers Marvel. Plus d’action, plus de violence, plus de gore, plus de fan service et une montagne de blagues Meta à en faire pâlir d’envie n’importe quel opus du MCU sont au programme. Ryan Reynolds, en parfait Control Freak, s’impose plus que jamais comme l’unique star du show. En effet, l’acteur canadien n’hésite pas à réemployer la formule du film précédent bien souvent jusqu’à l’excès, quitte à faire passer ses collègues de casting pour de simples figurants. Le bilan est tout de même relevé grâce à des scènes d’action ayant gagné en moyen et en maîtrise (David Leitch, coréalisateur du premier John Wick est derrière la caméra, et par la drôlerie de certaines situations (atterrissage de la X Force, scènes post-génériques qui tapent fort dans l’autodérision). Reste à savoir ce qu’il adviendra du personnage et de ses sympathiques coéquipiers, la Fox ayant été rachetée par Disney qui à maintenant le champ libre pour intégrer Deadpool et consorts au sein du MCU. Affaire à suivre.

Le test Blu Ray :

(c) 2018 20th Century Fox.

Test réalisé à partir d’un Check Disc ne contenant aucun supplément.

L’image :

La copie tient évidemment son rang d’image de grand spectacle super héroïque contemporain. Flashy à tout les plans, la colorimétrie du film tire le meilleur de son support. Malgré un piqué et un contraste exemplaires, il subsistera quelques effets numériques pas très heureux sous le prisme de la HD, et un flou abusif sur les scènes de l’au-delà.

(c) 2018 20th Century Fox.

Le son :

Une piste DTS HDMA 7.1 qui ne manque pas d’ampleur ! Les bruits de coups de feu résonnent au quatre coins de la pièce au gré des pirouettes de Deadpool, accompagné de sa BO 80’s présente à sa juste place. Les canaux frontaux sauront se mettre au service des dialogues lors des accalmies. On frôle le sans faute, mais il reste toutefois un défaut majeur : des graves bien trop timides, qui ne se réveilleront qu’en de très rares occasions. Assez inhabituel sur ce type de contenu.