Dernière nuit à Milan - Andrea Di Stefano - critique

Résumé : Franco Amore porte bien son nom. Il dit de lui-même que, durant toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en trente-cinq ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service. Mais cette dernière nuit sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine et mettra en danger tout ce qui compte à ses yeux : son travail au service de l’État, son amour pour sa femme Viviana, son amitié avec son collègue Dino, jusqu’à sa propre vie. Et c’est durant cette même nuit, dans les rues d’un Milan qui ne semble jamais voir le jour, que tout va s’enchaîner à un rythme effréné.

Critique : Réalisateur, scénariste et acteur italien, Andrea Di Stefano était passé à la mise en scène avec Paradise Lost, thriller romancé sur Pablo Escobar, qui révélait un certain savoir-faire. Dernière nuit à Milan, son troisième long métrage, avait été présenté à la section Berlinale Special Gala du Festival de Berlin 2023. On peut préférer le titre original, L’ultima notte di Amore, en forme de jeu de mots puisque Amore est le nom du policier (Piefrancesco Favino) effectuant sa dernière patrouille nocturne dans les rues de Milan, après trois décennies de bons et loyaux services. Mais la pension de retraite d’un policier italien n’étant pas la plus élevée de l’Union européenne, Amore, déjà complice de menues malversations auprès du cousin de son épouse, se laisse embarquer dans un contrat louche proposé par un mafieux chinois à qui il a sauvé la vie. Amore et son meilleur ami et collègue Dino doivent servir de chauffeurs et d’agents de sécurité lors du transport d’une mystérieuse mallette…

© Loris T. Zambelli

Le scénario est plutôt habile, qui repose sur une longue structure en flash-back après une exposition qui s’avèrera être rétrospectivement le milieu de la narration. Certes, les éléments de récit ne sont pas des plus originaux, avec ces policiers ripoux mais gardant le sens de l’honneur, ces solidarités familiales appuyées, mais mêlées de trahison, le tout sur fond de corruption made in Italia. Et ces motifs ont été maintes fois abordés dans le cinéma transalpin, de Francesco Rosi à Mario Martone en passant par Matteo Garrone ou Michele Placido. Il n’empêche que l’histoire est bien ficelée, et valorisée par le montage, même si le procédé consistant à filmer une scène selon plusieurs points de vue impressionne moins depuis Jackie Brown et tous les films ayant intégré cette démarche. Dernière nuit à Milan culmine avec une impressionnante séquence de course-poursuite sur des voies d’autoroute, suivie d’échanges de coups de feu oppressants, un passage qui restera sans doute dans l’histoire du cinéma comme un modèle du genre.

© Loris T. Zambelli

Et le cinéaste réussit à imposer une ambiance nocturne à la Michael Mann, quand on ne songe pas aux polars percutants des années 70, tel Un après-midi de chien. On regrettera juste des invraisemblances grossières, notamment relatives au comportement de l’épouse (Linda Caridi, bonne actrice au demeurant), dont la psychologie est en outre rudimentaire. Par ailleurs, l’image de la communauté chinoise installée à Milan ne se présente pas sous une forme des plus politiquement correctes, c’est un euphémisme… Mais ces réserves atténuent peu les qualités d’une œuvre qui doit également beaucoup à ses seconds rôles (Francesco Di Leva, Antonio Gerardi, Katia Mironova…) et surtout à la désormais star Piefrancesco Favino que l’on a déjà pu apprécier dans Le traître et Nostalgia.