Dernière soirée - Nicolas Dozol - critique

Le 16 mars 2026
Malgré les efforts des acteurs pour rendre les choses agréables, ce premier film mal abouti se perd dans un scénario confus qui manque singulièrement de vraisemblance. On attendra le second long-métrage de Nicolas Dozol dont la singularité cinématographique est évidente.
- Réalisateur : Nicolas Dozol
- Acteurs : Lucie Cecchi, Rémi Gérard, Uma Condolo, Teddy Hardy, Victorien Bonnet, Anouchka Henchoz, Loïse Dô, Blandine Chappelier
- Genre : Drame, Teen movie
- Nationalité : Français
- Distributeur : Chandelier
- Durée : 1h10mn
- Titre original : Last Party
- Date de sortie : 11 mars 2026
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Résumé : Lors d’une soirée de fin d’études, Angela, Alexander, Lily et Ethan, quatre adolescents en pleine crise existentielle, sont face à leur mal-être. C’est lorsqu’ils se retrouvent tous les quatre enfermés qu’ils se demandent s’il ne s’agirait pas de leur dernière soirée.
Critique : Dernière soirée est un premier film, ce qui en soi est un exploit quand on voit le nombre de réalisateurs qui aimeraient débuter au cinéma. Nicolas Dozol a derrière lui une carrière de chorégraphe, danseur et comédien et il s’essaye dans un premier film au format très modeste (une heure dix minutes). Le distributeur Chandelier fait aussi apparition dans le cinéma français, avec un film qui, si l’on reconnaît l’ambition et la volonté d’une écriture originale, est très largement décevant.
Pourtant, Nicolas Dozol est diplômé en psychologie. C’est sans doute ce qui explique que ses autre protagonistes sont très cliniques, étrangement poursuivis par une jeune femme noire, qui a tout de la figure de la mort. Car ils s’apprêtent, apparemment, à traverser dernière soirée. Le moral n’est pas là : l’une a l’intuition que la soirée sera mauvaise, l’autre refuse les invitations des jeunes femmes, une autre encore se fait rejeter de toute part. Bref, tout le monde a le blues, et les évènements se précipitent le temps de cette drôle de soirée.
- Copyright Chandelier
Il est indéniable que Nicolas Dozol imprime à son film une patte particulière. Il cherche à sortir des sentiers battus d’un cinéma francophone sage et conformiste. Le ton hésite entre le fantastique et le récit juvénile. Mais les efforts légitimes du réalisateur ne suffisent pas à convaincre. On assiste hélas à une succession de scènes qui témoignent du pire dans une certaine jeunesse : la drogue, le consumérisme béat, le masculinisme stupéfiant. Il s’agit sans doute chez Nicolas Dozol de dénoncer la décadence ambiante qui semble miner les sociétés modernes. Mais il aurait fallu sans doute un scénario plus abouti, plus écrit, pour porter de tels messages.
- Copyright Chandelier
La bonne nouvelle dans Dernière soirée demeure le fait que le réalisateur donne la voix à une palette de jeunes acteurs tout à fait intéressants. On peut citer Rémi Girard qui interprète un jeune homme qui doute sur ses désirs sexuels, Uma Condolo en jeune femme mal dans sa peau ou encore Teddy Hardy qui incarne une sorte de sauveur de la morale. Les quatre personnages principaux se retrouvent dans une chambre close, symbole qu’une nouvelle ère s’ouvre pour eux, à mi-chemin entre la mort et la renaissance.
Dernière soirée ne manque pas d’originalité, ni de rythme. Évidemment, l’absence de moyens économiques n’a pas aidé le réalisateur à aller au bout de son ambition. Mais le véritable souci est du côté de l’écriture. En effet, on ressent, tout le long de ce récit assez boiteux, une difficulté pour le réalisateur à condenser ses ambitions. Il s’égare dans une errance psychologique et sentimentale de quatre personnages dont au bout du compte, on ne comprend pas grand-chose.
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