Napoléon - Sacha Guitry - critique

Résumé : Depuis son château, Talleyrand (Sacha Guitry) apprend le décès de l’empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène. Entouré de quelques amis, il va leur raconter l’incroyable destin de cet homme d’exception.

Critique : Napoléon de Sacha Guitry s’inscrit dans une trilogie d’œuvres retraçant d’une manière toute personnelle l’Histoire de France, avec une distribution exceptionnelle. Le film fut tourné après Si Versailles m’était conté (1953) et avant Si Paris m’était conté (1955).

Pour relater toute la vie du célèbre Corse, le réalisateur va non seulement découper son long métrage en deux époques, mais aussi confier le rôle-titre à deux acteurs différents. Bonaparte sera attribué à Daniel Ģélin, qui passera le relais à Raymond Pellegrin pour le Napoléon de la seconde partie.

Soutenu par la voix inimitable du cinéaste, le récit égrène les épisodes importants de la vie du souverain, vrais pour la plupart, romancés pour d’autres, mais possédant tous un air d’images d’Épinal.

Chaque séquence est l’occasion de faire la part belle à une célébrité du cinéma de l’époque : chez les messieurs, on croisera notamment Yves Montand, Pierre Brasseur Serge Reggiani, Jean Gabin, Jean Marais ou encore Orson Welles. Chez les dames, se succéderont Michèle Morgan, Danielle Darrieux, Maria Schell, Micheline Presle... sans oublier la fidèle Pauline Carton !

L’auteur s’amuse des faits historiques, comme il joue avec cette collection d’acteurs, réalisant ainsi une sorte de record. Cela lui donne aussi l’occasion de placer des bons mots plus ou moins véridiques, en les mélangeant aux siens propres. Parmi les plus savoureux déclamés par Talleyrand, on trouve "tout ce qui est excessif est insignifiant" qui semble bien être de lui et "sire, je ne vous trahirai jamais... sans vous en avoir informé la veille", qui semble moins véridique, tant il ressemble à du pur Guitry.

Si l’auteur ne se prend pas au sérieux et ne prétend pas faire œuvre de référence historique (il y a beaucoup d’erreurs... assumées par ailleurs), il n’en a pas moins proposé l’un des Napoléon de cinéma les plus crédibles avec Raymond Pellegrin, qui joue un personnage sobre, un peu raide, sensible et chaleureux avec ses généraux, mais toujours sur sa réserve avec sa famille et avec les femmes de sa vie.