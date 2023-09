Le diable boiteux - Sacha Guitry - critique

Résumé : Des domestiques en livrée accueillent un nouveau collègue. Ils lui dressent un portrait mi-figue mi-raisin de leur employeur, l’un des plus célèbres diplomates du XIXe siècle, le vicomte de Talleyrand (Sacha Guitry).

Critique : Arrive ensuite le maître des lieux, claudiquant, raide et tout poudré, qui accueille ses laquais par un bon mot évidemment.

Le cinéaste a trouvé en Talleyrand un personnage à sa mesure : volubile, pince-sans-rire et magnant la langue avec un talent exceptionnel. Ne se souciant pas trop de réalités historiques, le récit va tout de même suivre la carrière aussi véridique qu’incroyable de ce diplomate, qui a pu servir la République issue de la Révolution, l’Empire de Napoléon, puis la Restauration incarnée par les trois derniers rois des Français : Louis XVIII, puis Charles X et enfin Louis-Philippe.

Il est savoureux se constater que Sacha Guitry s’est amusé à faire jouer aux mêmes acteurs les rôles des domestiques et des souverains.

Maintenant, outre l’abattage du cinéaste et le florilège de bons mots (les siens mêlés à ceux réels ou prêtés à Talleyrand) qui font mouche, le film souffre de son origine théâtrale qui conduit au meilleur comme au moins bon. Trop de longueurs pèsent aussi sur certaines scènes qui auraient mérité un traitement plus concis (la fête à Valençay avec des représentants de l’Espagne par exemple), quand d’autres sont tout à fait jubilatoires : la discussion des domestiques citée plus haut, les échanges avec un Napoléon susceptible et versatile, ou encore une entrevue avec un autre jeune diplomate que Talleyrand, pour amuser sa galerie, éconduit et rappelle à maintes reprises.

Du pur Guitry en somme !