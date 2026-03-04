Deux femmes et quelques hommes - Chloé Robichaud - critique

Résumé : Violette et Florence sont voisines de palier et s’observent. L’une, en congé maternité, est à fleur de peau ; l’autre, en arrêt de travail, ne ressent plus rien. Leur rencontre bouscule soudain leur quotidien monotone et leur regard sur les hommes…. Et s’il était temps d’envisager une révolution sexuelle ?

Critique : Qui a déjà connu l’arrivée d’une corneille au sein de son immeuble, rompant brusquement l’apparente paix des lieux ? C’est justement ce qui arrive à Violette et Florence, deux voisines de palier, qui vont tenter de lever le mystère de ce cri d’oiseau, qui n’est en réalité que l’expression de la jouissance sexuelle d’une autre de leurs voisines. On pourrait en rester là, sauf que le problème central ne vient pas de ces cris d’amour, mais de la propre frustration sexuelle des deux femmes qui, pour l’une, n’a plus de libido, et pour l’autre, en plein congé de maternité, se fait allègrement tromper par son mari.

Deux femmes et quelques hommes est adapté d’une pièce de théâtre de Catherine Léger qui a connu un très grand succès au Canada, pièce de théâtre elle-même héritée d’un long-métrage de 1953 : Deux femmes en or de Claude Fournier. Les références parleront aux spectateurs aguerris à la culture canadienne, même si le film se regarde absolument aisément depuis un écran français. Il est fort probable que quelques traits d’humour échappent au spectateur français, mais on a un réel plaisir à suivre ces deux voisines qui, fortes de l’arrivée de ces cris de corneille dans leur immeuble, vont redécouvrir à leur manière le goût de l’amour.

Copyright Les Alchimistes

Deux femmes et quelques hommes est indéniablement très écrit. Les crises des deux couples respectifs sont mises en scène avec beaucoup de finesse et d’humour. Certes, les hommes sont un peu caricaturaux, mais la voisine très sonore ne manque pas non plus de grotesque. Chloé Robichaud se moque gentiment de ses personnages, qui donnent à voir ce que peut-être certains connaissent, à savoir l’épuisement du désir sexuel, l’usure des couples, et la tentation de la tromperie. Il faut rajouter que le propos n’est jamais vulgaire, jusqu’aux scène érotiques qui demeurent extrêmement soft.

Deux femmes et quelques hommes est avant tout un film aux allures féministes. Néanmoins, les hommes apprécieront tout autant de se regarder à travers ces deux couples. Le récit invite en effet à dépasser les stéréotypes et tabous qui peuvent courir sur la sexualité des femmes. Il est une opportunité manifeste à la liberté, à la découverte de son corps, et à la désacralisation de l’acte sexuel. Le film dégage une vraie joie de vivre qui ravit du début à la fin. Et les deux actrices crèvent littéralement l’écran, à côté des comédiens masculins pour le coup moins intéressants.

Copyright Les Alchimistes

Deux femmes et quelques hommes n’est pas exempt de quelques défauts dans la mise en scène et les dialogues parfois trop appuyés. Il est certain que les écarts de compréhension sont sans aucun doute liés aux effets interculturels entre le français et la langue québécoise. Les personnages se retrouvent parfois confrontés à leurs propres écueils caricaturaux. Mais rien de bien grave.

En réalité, Deux femmes et quelques hommes constitue un bon remède contre la mélancolie ambiante. On a plaisir à suivre le destin joyeux de deux femmes, confrontées au vide des sensations et émotions érotiques, et qui se réveillent peu, laissant éclore une nouvelle vitalité qu’on espère possible à chacun des spectateurs.