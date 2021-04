Distant voices, still lives - Terence Davies - critique

Résumé : A Liverpool, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une petite maison mitoyenne, un père de famille tyrannique (Pete Postlethwaite) règne sur sa femme (Freda Dowie) et ses trois enfants.

Critique : Le film est conçu comme une boîte de souvenirs présentée sous la forme d’un puzzle. Il raconte plus de dix années des membres d’une même famille et de leurs proches.

Au gré des petits et des grands événements, le récit par petites pastilles, sans presque sortir de la maison, va et revient, parfois à plusieurs reprises, sur les faits les plus marquants : mariages, décès, maladie...

Souvent réunis dans la pièce principale et endimanchés, les protagonistes entonnent des chansons que tous reprennent en chœur.

Les dialogues sont réduits au minimum et sont souvent alimentés par des mots de la vie, ordinaires, banals.

Si le temps passe, rien ne change vraiment, ni le papier peint, ni la photo du père quand il était jeune, qui trône à la place d’honneur dans son cadre. La radio va faire son apparition, puis le tourne-disque, alors peut-être que l’on ne chantera plus...

Les personnages restent malgré tout comme vissés à la petite maison : l’une des filles ira travailler dans une autre ville en tant que serveuse, mais elle reviendra très vite pour se marier, le garçon ne quittera le cocon que pour son service militaire.

Terence Davies, issu de la classe ouvrière britannique, signait là son premier long, après plusieurs moyens métrages. On peut penser que ce film est en partie construit à partir de ses propres souvenirs.

La lumière sépia, ainsi que les décors et les costumes, donnent une vérité presque historique à ce récit qui, pourtant, ressemble plus à la collection de souvenirs d’un narrateur imaginaire.

Voilà une œuvre étonnante et originale, mais aussi d’une grande tristesse, que rien ne contredit, pas même les chansons.