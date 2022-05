Don Juan - Serge Bozon - critique

Résumé : En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

Critique : Depuis son premier long métrage L’amitié, Serge Bozon est l’auteur de films singuliers, tels La France ou Tip top, qui avaient été sélectionnés à la Quinzaine des Réalisateurs. Après avoir revisité le mythe de Docteur Jekyll et Mister Hyde dans Madame Hyde, le réalisateur se frotte à une autre figure symbolique, à travers Don Juan, et le métrage se réfère explicitement à la pièce de Molière, via le récit d’un comédien (Tahar Rahim), amené à interpréter ce rôle à la scène, et qui adopte un comportement spécifique avec les femmes au cours de sa vie personnelle. Bozon brise la linéarité de la narration avec une subtile mise en abyme et une histoire en forme de puzzle qui brasse plusieurs genres, de la comédie romantique au mélodrame en passant par le burlesque et la comédie musicale, tout en dégageant une réelle harmonie.

En même temps, Bozon et sa coscénariste Axelle Roppert abordent des thématiques dans l’air du temps, dont le nouveau désordre amoureux résultant du mouvement #MeToo. Qu’adviendrait-il en effet si le Dom Juan de Molière existait dans les années 2020, et comment les femmes réagiraient-elle face à ses tentatives de séduction ? Bozon et Roppert traitent la question avec un humour discret et mélancolique, évitant les discours sentencieux et moralisateurs. « Je cherchais en effet quelque chose de moins grinçant que mes deux précédents films, de plus harmonieux, qui pratique moins la rupture de ton, ne joue plus sur la cassure permanente, disons une forme plus ample et vibrante. J’étais en quête d’une émotion qui monte peu à peu, tout simplement », déclare ainsi le réalisateur dans le dossier de presse.

Le Don Juan de Bozon est un film authentiquement gracieux, dans le meilleur sens du terme, ce qui évite au film de tomber dans la joliesse, l’élégance vaine et encore moins la mièvrerie. Le recours au mode musical est plutôt convaincant, même si les paroles et musiques ne sont pas toutes du même niveau. Sans atteindre la perfection des films de Jacques Demy, ce Don Juan dépasse un certain nombre de films français ayant abordé le genre, de Golden Eighties de Chantal Akerman à Tralala des frères Larrieu, en passant par Les chansons d’amour de Christophe Honoré. Enfin le casting est harmonieux et séduisant. Autour des toujours charismatiques Tahar Rahim et Virginie Efira, gravite une troupe de seconds rôles inspirés, dont le chanteur Alain Chamfort en réincarnation du Commandeur et Jehnny Beth en metteuse scène exigeante mais patiente.