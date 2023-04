Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs - Jonathan Goldstein, John Francis Daley - critique

Résumé : Un voleur beau gosse et une bande d’aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

Critique : S’il fallait une preuve solide – une de plus – que l’industrie hollywoodienne a laissé les clés du camion à la culture geek, cela pourrait être celle-ci : ce sont ceux qui jouaient hier à Donjons & Dragons dans la série Freaks and Geeks (l’acteur John Francis Daley) qui sont désormais aux commandes des blockbusters. Les nerds d’hier sont devenus les rois du pétrole d’aujourd’hui. Avait-on vraiment besoin, tout de suite maintenant incessamment sous peu, d’une nouvelle adaptation du célèbre jeu de plateau après deux tentatives oubliables et oubliées ? Évidemment que non, mais là n’est plus la question, « ce bateau a largué les amarres » comme on dit si bien là-bas. La question qui se pose à présent à chaque spectateur, c’est de savoir quelle bonne volonté et quelle créativité seront insufflées à un projet aussi balisé.

De fait, sans jamais rien chercher à réinventer quoi que ce soit, cet Honneur des voleurs s’en tire… avec les honneurs. En faisant grosso modo la même chose que ses petits camarades, certes, mais avec pas mal de cœur à l’ouvrage. Le cahier des charges du blockbuster contemporain est en effet respecté à la lettre : cela passe d’abord par des références plus ou moins appuyées aux films fantastiques et d’heroic fantasy des années 80 : Krull, Legend, Willow, ou les films de Jim Henson (Labyrinthe, Dark Crystal). Une fois cette couche de références posée vient ensuite l’ironie post-moderne – ce contrat tacite qui veut que le public a intégré et digéré ce jeu de clins d’œil, et que l’on peut jouer sur l’intertextualité. Rien de trop subtil, sans doute, mais sachons tout de même gré à Donjons & Dragons de ne pas s’échouer comme d’autres adaptations avant lui (21 Jump Street, Chips) dans ce triangle des Bermudes de la métafiction ; « Le matériau adapté est nul, tout le monde le sait, mieux vaut en rire, mouahaha. » Cette relecture-là a du respect pour le jeu qu’il adapte, et ça se sent. Autre signal faible du blockbuster postmoderne : la subversion, pour ne pas dire l’inversion, des genres. Ici, c’est l’affable et un peu falot Chris Pine qui joue les bardes métrosexuels, tandis que la très badass Michelle Rodriguez – pilier de la sévèrement burnée saga Fast & Furious – est parée de toutes les qualités que le genre réserve d’habitude aux mecs. Avec, en bout de ligne, une jolie variation sur la famille qui nous échoit à la naissance et celle que l’on se choisit.

Ce film-là fait donc pareil que plein d’autres, mais possède fort heureusement qui plus est une denrée raréfiée dans ce genre d’objets : la sincérité, le bon esprit, et même ce que certains esprits chagrins appelleraient la naïveté. Par certains moments, on pense même, pour l’apologie des canards boiteux et l’esprit de corps, aux fables pixariennes comme Toy Story ou Les Indestructibles – pas mal, donc. Face aux ploutocrates du cinéma hollywoodien qui commettent des Ant Man et la Guêpe : Quantumania et autres Shazam : La Rage des dieux, on en redemanderait presque.