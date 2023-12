Dream Scenario - Kristoffer Borgli - critique

Résumé : Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu’il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue…

Critique : On se souvient encore du très original Sick of Myself par le réalisateur norvégien Kristoffer Borgli, qui offrait au cinéma un regard résolument inventif sur notre société contemporaine. Cette fois, la fiction s’envole sur les terres américaines, à la rencontre d’un professeur de biologie, pas plus pédagogue que chercheur brillant, qui se retrouve embarqué dans les rêves des personnes qu’il fréquente. Peu à peu, cette maladie étrange lui vaut de se retrouver persécuté par ceux dont il hante les nuits, à mesure que les rêves se transforment en cauchemars. Kristoffer Borgli fait preuve une nouvelle fois d’un regard cinématographique tout à fait original qui compose habilement entre le rire, le cynisme et la cruauté. Dream Scenario joue entre tous les genres cinématographiques, qu’il s’agisse de comédie, science-fiction et réalisme social. Les classes moyennes supérieures américaines en prennent pour leur grade, dans un univers hétéroclite qui compose entre le mode de vie bourgeois, l’intellectualisme fade et l’ambition. Finalement, dans ces rêves qui s’invitent dans la tête des habitants, il y a quelque chose du mensonge généralisé qui habite les bonnes consciences.

Nicolas Cage est l’un des producteurs de ce film. On mesure l’intérêt du comédien et du réalisateur pour ce projet, dans la manière dont il s’investit dans ce rôle décalé. Le changement qu’il s’impose n’est pas seulement psychologique. Il joue sur un physique dégradé, assumant avec une grâce inouïe le ventre bedonnant, le crâne dégarni et la barbe des mauvais jours. Chaque regard, chaque mouvement de la tête semblent sortis de l’esprit hagard et confus de cet homme, tout autant victime de cette pathologie onirique, que follement désagréable et antisocial. Son épouse, interprétée par une Julianne Nicholson méconnaissable, apporte un supplément d’humour et de sensibilité à ce portrait atypique et jubilatoire d’un rêveur gauche.

L’intérêt réel du long-métrage s’installe dans la manière dont le réalisateur mélange sur un même plan, les rêves des différents protagonistes qui colorent le récit et leur vie quotidienne. À force, le spectateur ne discerne plus si le point de vue exposé par la caméra relève des plongées oniriques dans la tête des personnages ou le réel supposé de leur existence. Plus le conte se prolonge, et plus ce sentiment de confusion s’amplifie. En même temps, on mesure la cruauté des relations sociales, pouvant passer de l’adulation sans discernement au harcèlement collectif. En ce sens, Dream Scenario semble témoigner d’une critique sévère des réseaux sociaux qui peuvent faire faillir un être humain dans la folie la plus sombre. Le héros, mû par une bonté presque caricaturale, lutte pour ne pas être réduit au statut de victime, tout en recherchant une justice au mépris et à la discrimination que sa famille et lui subissent pour une étrange pathologie dont il n’est pas responsable. Il y a indéniablement dans le projet du réalisateur de dépeindre la brutalité de l’exclusion pour fait de handicap ou maladie.

Dream Scenario est d’abord un film drôle et enjoué interprété par un immense Nicolas Cage. Mais plus encore, il s’agit d’une satire sévère de nos sociétés contemporaines, hantées par des influenceurs sans scrupule et une absence inquiétante de discernement dans le jugement social et moral porté sur la différence.