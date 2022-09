Elizabeth Finch - Julian Barnes - critique du livre

Résumé : Le narrateur de ce roman, la trentaine, comédien sans beaucoup de succès, s’éprend aussitôt d’Elizabeth Finch, une enseignante largement cinquantenaire dont il est l’élève. Mais qui est-elle vraiment ? Mystérieuse, indéchiffrable, on ne sait rien de sa vie. Que découvrira Neil, toujours amoureux, vingt ans plus tard, quand il héritera de ses papiers personnels ? Pourquoi en revenait-elle sans cesse au personnage de Julien l’Apostat, l’empereur romain qui n’alla jamais à Rome et qui, s’il n’était pas mort à trente et un ans aurait peut-être modifié le cours de l’Histoire en voulant renoncer au christianisme pour revenir aux dieux païens d’autrefois ?

Critique : Indéniablement verbeux mais aussi drôle et très fécond, Elizabeth Finch est autant la biographie (apparemment) fictive d’une professeure libérale que celle, plus succincte sans doute mais nécessairement plus documentée, de Julien l’Apostat, le dernier empereur païen romain. Neil, le narrateur, aime cette femme étonnante, pleine de principes mais mystérieuse, même s’il argue qu’elle ne l’est pas. Elle le fascine autant qu’elle-même était fascinée par l’Apostat, cet auguste homme mort près de 1800 ans plus tôt et dont elle juge la chute responsable du déclin de notre civilisation. Révisionniste et donc niant cette idée selon laquelle le temps passant est synonyme de progrès, elle porte un regard différent sur le monde, sur la religion, un regard qui fait réfléchir.

Julian Barnes crée une sorte de mise en abyme, mais commence par mettre en scène des cours élaborés durant lesquels sont abordés des concepts pointus, des épisodes religieux, historiques, des citations philosophiques. Les élèves, trentenaires, échangent sous l’œil bienveillant mais exigeant d’Elizabeth Finch dont les secrets se dévoilent– mais à peine – bien plus tard, consignés, presque cryptés, dans des carnets qu’elle lègue à Neil. Celui-ci tient alors finalement son engagement pris des années auparavant, signe un essai d’une trentaine de pages sur Julien l’Apostat, biographie condensée, sorte de papier universitaire enrichissant s’il en est, avant de reprendre ses investigations sur cette professeure étonnante et désuète, captivante à bien des égards. La vie personnelle du narrateur ne se révèle qu’en filigrane, à travers des détails et surtout à travers sa manière d’écrire cette femme, d’essayer de la comprendre.

Julian Barnes signe un portrait de femme au vitriol, touchant et singulier, ainsi qu’un livre à l’érudition confondante, mais aussi étonnamment apaisante.