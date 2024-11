Le jardin d’Emily - Lydia Corry - la chronique BD

Résumé : Joyeuse et indépendante, Emily aime écrire, pour elle, ses amies et pour son chien Carlo. C’est dans la nature qu’elle puise son inspiration, lui donnant des mots et des vers par centaines, et c’est cette histoire qui va être racontée...

Critique : La vie des poétesses, des écrivains et de n’importe quel artiste gagne à être connue, et si les biographies et les documentaires sont souvent complets, les romans graphiques, la bande dessinée et les albums jeunesse sont autant d’atouts nouveaux pour les appréhender, les comprendre, les aimer. Avec Jardin d’Emily, Lydia Corry nous montre, nous fait lire, nous fait écouter les sons de la vie d’Emily Dickinson. C’est avec une douceur extrême qu’elle nous invite à découvrir non pas sa vie entière, mais plus un quotidien romancé de sa jeunesse. Balade avec son chien Carlo, quiétude dans la nature, quelques rires avec son club des cinq, rares échanges avec la famille, mais surtout une solitude paisible et un émerveillement face au monde, sont autant de moments fugaces qui sont en fait un prétexte pour placer des vers simples, solaires et sublimes de la poétesse. Il y a évidemment de la fiction dans ce bel album, quand l’on voit ce songe obscur près d’une mare, mais il y a de la vie vraie, avec ce lien indéfectible à son chien Carlo qui lui puise dans sa correspondance, et une petite larme peut venir se nicher au coin de l’oeil du lecteur quand il lit les petites notes des pages finales, car l’une d’elle dit qu’elle ne reprendra pas plus jamais de chien à la mort de celui-ci.

© Jungle / Corry

Pour accompagner ces vers, outre une jolie typographie, des aquarelles dévoilent une intimité tranquille, un amour pour la nature, les fleurs évidemment, avec cette formation botanique qui l’a passionnée, mais aussi les insectes, les petits animaux, chaque recoin du vivant qui fait pétiller son œil et frémir sa plume. Les champs semblent dorer grâce au soleil, la forêt soupirer ou encore un étang se figer pour accompagner Emily et quelques rares personnages de sa vie, et là on comprend que Carlo a joué un rôle, dans ce moment d’adolescente, et pour sa poésie, dans cette carrière littéraire immense. Ce dessin souple et coloré se fond aussi bien pour un public enfantin qui pourrait ainsi se familiariser à la poésie, tout comme réjouir les adultes avides de connaître une partie de la vie de l’autrice.

© Jungle / Corry

Biographie romancée, poème d’une vie, album d’aquarelles et de vers, Le jardin d’Emily est une superbe réalisation qui allie littérature et illustration, passion et délicatesse, à mettre dans le plus de mains possible.