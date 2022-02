Enquête sur un scandale d’État - Thierry de Peretti - critique

Résumé : Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

Critique : Thierry de Peretti préfère prévenir dès le début : ce film n’est que pure fiction et les personnages ne sont que sortis de l’imagination d’un romancier. Et pourtant des noms de présidents ou ministres français sont cités, et ce récit d’une démocratie qui utilise les méthodes des délinquants qu’elle poursuit ne semble pas totalement fictif. Car comme le titre l’indique, il s’agit d’abord d’une enquête menée par un journaliste de Libération qui tente de rendre justice à un homme infiltré à la demande des services de l’État dans le milieu du trafic de drogues.

Enquête sur un scandale d’État prend le temps d’installer sa narration. On ne comprend pas forcément tous les enjeux au début, même si, très vite, la figure de ce directeur national des services de police finit par se fendre. Le réalisateur déroule alors tout un univers judiciaire et politique qui tente de concilier des intérêts diplomatiques avec la nécessité de mettre fin aux ventes de drogue qui gangrènent certains quartiers populaires. Chaque personnage est drapé dans des comportements et des appartenances complexes qui mettent le doute sur la vraisemblance du témoignage d’Hubert Antoine. En même temps, on saisit toute la pression qu’un gouvernement peut déployer devant une pareille mise en cause des méthodes employées par la police. On pense à des affaires célèbres, qui ont été jugées, à la manière de Bac Nord qui relatait avec force la corruption de certains agents publics.

Roschdy Zem incarne le témoin central du film. Le comédien démontre une nouvelle fois son exceptionnelle capacité à rentrer dans la peau de personnages complexes et sombres. Il forme un couple fascinant avec le journaliste, Stéphane Vilner, incarné par un Pio Marmaï peu habitué à ce type de rôle. L’acteur a pris du poids, et donne à voir les inquiétudes du journaliste qui doit composer avec les mensonges éventuels de ses témoins, tout en prenant la mesure du scandale qui se noue sous ses yeux. On assiste aussi à la concurrence sauvage que se livre le monde de la presse et de la télévision, prête à tout pour faire le buzz. Mais on perçoit qu’un journaliste peut se sentir bien seul face à une affaire de cette importance et côtoyer le vertige.

Voilà donc un film fort, mené de main de maître. Thierry de Peretti emporte son spectateur dans un récit haletant où le politique s’invite dans l’intimité de ceux qui peuvent en témoigner. Le long-métrage est passionné et passionnant, jouant avec un format resserré, comme si, plus qu’une fiction, le cinéaste réinventait le reportage télévisuel.