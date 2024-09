À son image - Thierry de Peretti - critique

Résumé : Fragments de la vie d’Antonia, jeune photographe de Corse-Matin à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours se mélangent aux grands événements de l’histoire politique de l’île, des années 1980 à l’aube du XXIe siècle. C’est la fresque d’une génération.

Critique : Présenté à la Quinzaine des Cinéastes 2024, À son image est l’adaptation d’un roman éponyme de Jérôme Ferrari. Coécrit avec Jeanne Aptekman, le scénario est fidèle à l’univers et aux thématiques de Thierry de Peretti, révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 2013 avec Les Apaches. Ce récit abordait avec acuité et finesse les frustrations d’un groupe d’adolescents corses pris au piège de la précarité et de la délinquance. Le réalisateur avait ensuite abordé frontalement le sujet du nationalisme corse dans Une vie violente (Semaine de la Critique 2017), avant d’établir une narration plus éclatée et vaste dans Enquête sur un scandale d’État. Le caractère innovant d’À son image réside dans le fait que pour la première fois, le réalisateur se frotte à un matériau initial qui n’est pas le sien. Il tient ainsi à préciser dans le dossier de presse : « La nouveauté pour moi, c’est en effet que le point de départ est un roman. Les événements politiques qui rythment le récit sont historiques (ils appartiennent aussi à mes propres souvenirs d’enfant et d’adolescent) : l’affaire Bastelica-Fesch, le double homicide de la prison d’Ajaccio, la mort de Robert Sozzi, la scission au sein du FLNC… mais les personnages sont de purs personnages de littérature. Pour moi, qui ai fait jusque-là seulement des films dont les personnages sont inspirés de personnes qui ont existé, c’était excitant, mais aussi un peu flippant ».

À son image mêle en effet éléments de fiction et traits historiques (images d’archives, mention de faits réels) avec la mise en exergue d’un personnage féminin passionnant, à la fois déterminé et en proie au doute. Intelligente et ambitieuse, attachée à son île mais rêvant aussi de s’épanouir sur d’autres contrées, Antonia est une photographe en couple avec un nationaliste corse qui la tient à l’écart de ses activités, et la fait souffrir par ses séjours en prison. Peu satisfaite d’être associée à des reportages locaux pour Corse-Matin, elle rêve également d’être reporter et de couvrir des conflits internationaux. Thierry de Peretti brosse un portrait subtil de cette jeune femme, que l’on suivra sur une quinzaine d’années, avant sa mort accidentelle dévoilée au début de l’histoire. Réflexion sur les errements et désillusions d’une génération, le film propose aussi de problématiser les enjeux de la place des images dans la communication de masse et le travail journalistique, les questionnements d’Antonia étant quelque peu emblématiques des débats inhérents à sa profession.

Sobre et dépouillé, rythmé par des ellipses audacieuses, le long métrage se distingue par une mise en scène rigoureuse, et ce dès le début magistral, un plan fixe mettant en avant une discussion téléphonique entre Antonia et sa mère, avant que des rideaux déroulants ne plongent la chambre d’hôtel dans l’obscurité. Et plusieurs passages resteront dans les mémoires, à l’instar de l’intrusion choc de membres du FLNC dans une cérémonie d’obsèques. Pourtant, il est permis de rester parfois extérieur à ce bel objet froid et distancié. Le jeu atonal et bressonien des interprètes, s’il demeure un choix de direction d’acteurs respectable, prive le film d’une dimension lyrique qui lui aurait peut-être donné plus d’impact ; et une voix off récurrente alourdit quelque peu le dispositif. Ces réserves n’empêchent pas À son image d’être une œuvre ambitieuse et digne, qui confirme l’importance de Thierry de Peretti dans le cinéma français.