Europe 51 - Roberto Rossellini - critique & Test DVD Blu-ray

Résumé : Rome, Irene (Ingrid Bergman) rentre chez elle dans une voiture de luxe. Retardée par une grève des transports qui a créé de nombreux embouteillages, elle ne prête guère attention à son jeune fils Michele (Sandro Franchina) qui veut lui parler. Elle souhaite absolument se changer avant d’accueillir ses invités. Son mari George (Alexander Knox), un homme d’affaires, lui fait remarquer que lui, déjà prêt, a pu être à l’heure. Malheureusement, ce manque d’attention envers Michele bouleversera sa vie à tout jamais.

Critique : Europe 51 est le deuxième film que Roberto Rossellini tourne avec celle qui est désormais son épouse, Ingrid Bergman. Une nouvelle fois, il décrit le parcours d’une étrangère (américaine, cette fois) marquée par la dernière guerre. Le personnage principal nommé Irene, épouse d’un industriel, a une vie très superficielle, principalement faite de mondanités. Son jeune fils Michele, considéré comme fragile, qui ne sort presque jamais, a été confié à un précepteur. Le garçon est toujours traumatisé par les bombardements et les heures passées dans les caves. La vie d’Irene basculera quand dans la soirée, Michele, après avoir sollicité sa mère sans succès, va tomber (volontairement ?) dans les escaliers et mourir quelques jours après.

Irene changera totalement de vie. Par l’intermédiaire d’un ami journaliste communiste, elle se consacrera complètement à des gens dans le besoin. Peu à peu, elle délaissera son foyer pour les faubourgs dont elle ignorait jusque-là l’existence. Elle fournira une famille en médicaments pour sauver leur jeune fils, aider une prostituée atteinte de tuberculose, ou encore intercéder pour trouver un emploi à une jeune mère célibataire. C’est quand elle incitera un jeune délinquant à se rendre que la situation se détériorera.

Irene est-elle une sainte moderne ou une femme perturbée psychiquement, à cause du drame qu’elle a vécu ?

Roberto Rossellini interroge la société italienne de l’après-guerre à travers le portrait d’une héroïne tiraillée entre deux visions : celle de la bonté, vue par le prisme de la religion catholique, ou la solidarité comme manière de vivre, développée par l’idéologie de gauche. Deux tendances politiques extrêmement puissantes à cette époque.

La fin très lyrique, comme souvent dans l’univers du cinéaste, donne une image mystique du personnage.

L’œuvre restaurée et présentée ici, permet d’apprécier une version la plus complète possible. Ainsi, la première scène voit un couple âgé traverser un boulevard : Madame se plaint d’avoir mal aux pieds et d’avoir trop marché à cause de la grève des transports ; elle se voit reprocher par Monsieur de ne pas avoir de conscience politique ! On voit alors Irene passer dans sa belle automobile. Cette apparition de l’actrice a été coupée dans plusieurs versions. De plus, les échanges entre la protagoniste et son ami journaliste sont différents d’une version à l’autre, renforçant ou non la vision libératoire du travail pour les masses laborieuses. Enfin, la rencontre difficile d’Irene avec le prêtre à la fin du film peut s’interpréter différemment selon la post-synchronisation retenue.

Le film a obtenu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour Ingrid Bergman à la Mostra de Venise, en 1952. Mais Roberto Rossellini, qui fâcha tout le monde avec sa vision nuancée de la société italienne et malgré les versions "adaptées" du film, dut attendre 1959 avant d’y revenir. Ce sera pour le plus consensuel General della Rovere grâce auquel il raflera le Lion d’or.

Test DVD

L’image :



Très beau rendu noir et blanc en 2K. On ne voit aucune différence dans les séquences de cette édition complète, qui reprend des éléments de plusieurs versions de l’époque.

Le son :



Uniquement proposé en VO. Rien à signaler de particulier.

Les compléments :



Livret : le regard de Jean Gili (vingt pages)

Le documentaire Europe 51, le film aux X versions (45 mn) permet d’aller plus loin dans l’analyse du film.

Elena Dragada, professeure à l’université de Milan, auteure de Le varianti trasparenti : i film con Ingrid Bergman di Roberto Rossellini", explique en français la construction du long métrage. On apprend que celui-ci a connu de nombreuses versions, qui atténuent ou au contraire accentuent les points de vue politiques d’un bord comme de l’autre, selon le public auquel il était destiné, en Italie comme à l’international.