Falcon Lake - Charlotte Le Bon - critique

Résumé : Au cours d’un été, Bastien (Joseph Engel), un adolescent français, vient passer ses vacances au Québec avec ses parents et son petit frère. Il y découvre Chloé (Sara Montpetit), la fille d’une famille amie qui a trois ans de plus que lui.

Critique : Les deux familles vont se retrouver dans un chalet qu’elles vont partager. Les adolescents ayant la même chambre, Bastien va partager au plus près le quotidien de la toute jeune femme. Celle-ci commence à revendiquer son émancipation : elle saute les repas pris en commun, répond effrontément à sa mère, fume et boit en cachette et participe à des soirées organisées par d’autres adolescents en vacances dans les chalets voisins qui bordent le lac Falcon.

Chloé, aussi fantasque que dégourdie, va très vite charmer et intriguer Bastien, surtout quand elle fait référence à l’histoire supposée vraie de la noyade mystérieuse d’une jeune fille dans le lac.

Charlotte Le Bon, mannequin, animatrice de télévision et actrice, ajoute une nouvelle corde à son arc avec ce premier long métrage aussi sensible qu’exigeant. Si l’histoire et son développement ne sont pas d’une grande originalité, le film se démarque par son traitement soignée : son rythme posé, sa belle lumière et son format inhabituel carré en 4/3.

Dans une distribution où les adultes restent en retrait, la part belle est donc faite principalement à de jeunes inconnus, mettant en lumière les deux principaux : Joseph Engel, avec son personnage plutôt secret et délicat ; et Sara Montpetit, tout au contraire délurée et gentillement transgressive.

Falcon Lake avait été également sélectionné à Quinzaine des Réalisateurs du dernier Festival de Cannes.